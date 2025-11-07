Deepfake Video Scam India: विराट कोहली और निर्मला सीतारमण के फेक वीडियो वायरल, बेंगलुरु साइबर पुलिस ने दर्ज किया केस

Deepfake Video Scam India

Deepfake Video Scam India: बेंगलुरु से बड़ी खबर सामने आई है. साइबर क्राइम पुलिस ने एआई से बने फेक वीडियो वायरल करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन वीडियो में क्रिकेटर विराट कोहली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योगपति अनंत अंबानी समेत कई नामचीन हस्तियों को फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते दिखाया गया है.

डीपफेक से तैयार किए गए फेक वीडियो

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसे वीडियो तैयार किए जिनमें ये हस्तियां लोगों को ऐप डाउनलोड करने, अकाउंट बनाने और निवेश करने के लिए कह रही थीं. वीडियो में दावा किया गया था कि इन निवेश योजनाओं से 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का मुनाफा कमाया जा सकता है.

महिलाकर्मी की सतर्कता से खुला मामला

सब इंस्पेक्टर रोहिणी रेड्डी ने 1 से 3 नवंबर के बीच सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो देखे जिनमें निर्मला सीतारमण, अनंत अंबानी, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, अभिनेता ऋतिक रोशन, विराट कोहली और इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति तक दिखाए गए थे. उन्हें वीडियो संदिग्ध लगे, जिसके बाद उन्होंने यह मामला पुलिस कमिश्नर को भेजा.

पुलिस की जांच में निकले फेक वीडियो

जांच के बाद पुष्टि हुई कि ये सभी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए डीपफेक थे. पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधी इन वीडियो का इस्तेमाल आम लोगों को झांसा देने और उनसे निवेश के नाम पर ठगी करने के लिए कर रहे हैं.

कानूनी कार्रवाई शुरू

मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस अब इन फर्जी वीडियो के जरिए ठगी करने वाले साइबर गैंग की तलाश कर रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांचें.