VIDEO: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 25 दिसंबर से राजधानी में शुरू होगी ‘अटल कैंटीन परियोजना’, गरीबों को ₹5 में मिलेगा भरपेट पौष्टिक भोजन
Photo : X

Atal Canteen Project: दिल्ली सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सरकार ‘अटल कैंटीन परियोजना’ की शुरुआत करने जा रही है. इस योजना के तहत राजधानी में गरीब और असहाय लोगों को मात्र ₹5 में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.

100 कैंटीनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी

जानकारी के अनुसार, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने इस योजना के तहत 100 कैंटीनों के निर्माण और संचालन के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं। इन कैंटीनों का संचालन 20 अलग-अलग कंपनियों द्वारा किया जाएगा, ताकि पूरे शहर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. यह भी पढ़े: Delhi New Education Policy: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 साल की उम्र अनिवार्य, 2026-27 के लिए नई नीति लागू 

 गरीबों को ₹5 में मिलेगा भरपेट भोजन

योजना के लिए ₹100 करोड़ का बजट निर्धारित

इस महत्वाकांक्षी सामाजिक योजना के लिए ₹100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य राजधानी दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराना और भूखमरी की समस्या को कम करना है.

खाने के साथ नाश्ता भी मिलेगा

‘अटल कैंटीन परियोजना’ का औपचारिक शुभारंभ 25 दिसंबर, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कैंटीनों के माध्यम से गरीबों को सिर्फ ₹5 में भोजन के साथ-साथ नाश्ता और चाय भी उपलब्ध कराई जाएगी.