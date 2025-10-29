UP: रात दिन एक किया, बिना कोचिंग के UPSC में हासिल की 28वीं रैंक; अमेठी के आदर्श पांडेय बने युवाओं के लिए प्रेरणा

Adarsh Pandey Secured 28th Rank In UPSC

Adarsh Pandey Secured 28th Rank In UPSC: अमेठी के आदर्श पांडेय ने वो कर दिखाया है, जो ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं. बिना किसी कोचिंग या बाहरी गाइडेंस के आदर्श ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में ऑल इंडिया 28वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया. उनकी इस कामयाबी से न सिर्फ अमेठी, बल्कि पूरे प्रदेश में गर्व का माहौल है. अमेठी जनपद के संग्रामपुर ब्लॉक के सोनारी कनू गांव निवासी आदर्श के पिता चंद्रभान पांडेय तहसील अमेठी में अमीन पद पर कार्यरत हैं और अमीन संघ के अध्यक्ष भी हैं.

आदर्श ने अपनी स्कूली पढ़ाई लखनऊ पब्लिक स्कूल से की और फिर बी.ए. एलएल.बी. (इंटीग्रेटेड कोर्स) पूरा किया.

ये भी पढें: राहुल गांधी की अमेठी यात्रा से पहले विवादित पोस्टर सामने आया

अमेठी के आदर्श पांडेय UPSC में हासिल की 28वीं रैंक

बिना कोचिंग के पास की UPSC परीक्षा

कोचिंग संस्थानों से दूर रहकर उन्होंने घर पर रहकर स्वाध्ययन के बल पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की. मंगलवार, 28 अक्टूबर 2024 को घोषित नतीजों में उन्होंने प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू—तीनों चरण सफलतापूर्वक पार करते हुए यह शानदार रैंक हासिल की.

दिन-रात पढ़ाई में डूबे रहते थे आदर्श

पिता चंद्रभान पांडेय ने कहा कि आदर्श की यह सफलता मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम है. उन्होंने बताया कि आदर्श दिन-रात पढ़ाई में डूबे रहते थे और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर केवल अपने लक्ष्य पर फोकस किया.

युवाओं के लिए प्रेरणा बने आदर्श पांडे

आदर्श की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो बिना किसी कोचिंग के भी UPSC जैसी कठिन परीक्षा में टॉप रैंक पाना संभव है.