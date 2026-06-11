REET Mains Result 2026 OUT: राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, rssb.rajasthan.gov.in पर करें चेक

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

REET Mains Result 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा (रीट मेन्स) 2026 का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए हजारों उम्मीदवार अब बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी योग्यता स्थिति (Qualifying Status) देख सकते हैं, विषयवार मेरिट सूची की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. आधिकारिक तौर पर राजस्थान तृतीय श्रेणी (3rd Grade) शिक्षक भर्ती के नाम से जानी जाने वाली इस परीक्षा के नतीजों का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.

भर्ती अभियान का संक्षिप्त विवरण

राज्य स्तरीय इस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन आरएसएसबी (RSSB) द्वारा इस वर्ष 17 जनवरी से 21 जनवरी, 2026 के बीच राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस व्यापक भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कुल 7,759 रिक्त पदों को भरना है. इन पदों में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (लेवल 1, कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (लेवल 2, कक्षा 6 to 8) की रिक्तियां शामिल हैं. इस भर्ती के लिए लगभग 9.2 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिससे यह प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक बन गई.

चरणों में घोषित किए गए परिणाम

वेबसाइट के सर्वर पर अचानक बढ़ने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ने परिणामों को अलग-अलग चरणों में जारी किया. सबसे पहले लेवल 1 और इसके साथ ही लेवल 2 के संस्कृत और विज्ञान-गणित विषयों के परिणाम और स्कोरकार्ड 27 मई, 2026 को ऑनलाइन प्रकाशित किए गए थे. इसके बाद दूसरे चरण में 4 जून, 2026 को उच्च प्राथमिक (लेवल 2) के अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान (Social Studies) विषयों के परिणाम घोषित किए गए. बोर्ड ने उर्दू सहित अन्य भाषाई विषयों की मेरिट सूची को भी क्रमिक रूप से अपडेट कर दिया है.

मेरिट सूची और कट-ऑफ अंक

आरएसएसबी ने गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग श्रेणीवार कट-ऑफ अंक जारी किए हैं. अंतिम कट-ऑफ अंकों का निर्धारण प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर और प्रत्येक श्रेणी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर किया गया है. अनंतिम (Provisional) मेरिट सूची के लिए कुल विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से तीन गुना तक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. जारी की गई पीडीएफ फाइल में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और पद-वार चयन की स्थिति दर्ज है.

अगला चरण: दस्तावेज़ सत्यापन

लिखित परीक्षा के परिणाम फाइनल होने के साथ ही अब चयन प्रक्रिया अनिवार्य दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के चरण में प्रवेश कर गई है. शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना विस्तृत आवेदन पत्र-सह-स्क्रूटनी फॉर्म (Detailed Application Form-cum-Scrutiny Form) भरकर जमा करना होगा.

दस्तावेज़ सत्यापन से पहले की इस ऑनलाइन संवीक्षा (Scrutiny) प्रक्रिया के लिए फॉर्म जमा करने की विंडो 1 जून, 2026 से खुल चुकी है और यह 15 जून, 2026 तक सक्रिय रहेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड द्वारा शारीरिक सत्यापन (Physical Verification) के शेड्यूल की घोषणा से पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे रीट पात्रता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अंकतालिकाएं, जाति प्रमाण पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र तैयार रखें.