PSSSB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2026 जारी, sssb.punjab.gov.in पर ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

Representative Image of Admit Card. (Photo Credit: Pixabay)

PSSSB Group D Admit Card 2026 OUT: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई है.

5 अप्रैल को एक शिफ्ट में होगी परीक्षा

PSSSB द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ग्रुप डी की यह परीक्षा 5 अप्रैल, 2026 को पंजाब के विभिन्न केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही केंद्र पर पहुंचें, क्योंकि देरी होने पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह भी पढ़े: DDU UG & PG Odd Semester Results Out: डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के UG और PG सेमेस्टर के नतीजे घोषित, ddugu.ac.in पर ऐसे चेक करें नतीजे

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'Advertisements' या 'Latest Updates' सेक्शन में 'Group D Admit Card 2026' लिंक पर क्लिक करें. अपना पंजीकरण नंबर (Registration Number) और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें. जानकारी सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए कम से कम दो प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

परीक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा के दिन किसी भी असुविधा से बचने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर अंकित सभी विवरणों जैसे नाम, फोटो और हस्ताक्षर की सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए. परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) ले जाना अनिवार्य है.

सुचारू संचालन के लिए बोर्ड की तैयारी

पंजाब सरकार इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रुप डी के विभिन्न रिक्त पदों को भरने जा रही है. बोर्ड ने परीक्षा के पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं. उम्मीदवारों को निर्देशित किया गया है कि वे परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन या प्रतिबंधित सामग्री न ले जाएं.