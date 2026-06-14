NEET UG 2026: आज जारी हो सकते हैं री-एग्जाम के एडमिट कार्ड, 21 जून को होगी परीक्षा; नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किए बड़े बदलाव

नीट (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 14 जून: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) यानी एनटीए (NTA) द्वारा आज यानी रविवार को री-नीट यूजी 2026 (RE-NEET UG 2026) परीक्षा के एडमिट कार्ड (Admit Card) जारी किए जाने की पूरी संभावना है. आगामी 21 जून को होने वाली देशव्यापी पुनरीक्षा से ठीक पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने क्रेडेंशियल्स के जरिए फ्रेश हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व में आयोजित परीक्षा की गोपनीयता भंग होने की चिंताओं के कारण उसे रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब इस परीक्षा को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच दोबारा आयोजित किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड और जानें जरूरी दिशा-निर्देश

सिटी स्लिप हो चुकी है जारी, एडमिट कार्ड होगा अनिवार्य

एनटीए (NTA) पहले ही उम्मीदवारों के लिए 'एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप' (परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली पर्ची) जारी कर चुका है, जिससे छात्रों को अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों की लोकेशन की अग्रिम जानकारी मिल सके. हालांकि, एजेंसी ने यह स्पष्ट किया है कि सिटी स्लिप को एडमिट कार्ड का विकल्प नहीं माना जाएगा. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए केवल और केवल आधिकारिक एडमिट कार्ड ही मान्य होगा.

आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

पात्र अभ्यर्थी अपना री-नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले नीट (NEET) के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवेदन नंबर (Application Number) और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करके लॉग इन करें.

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखने के बाद उसमें दिए गए सभी व्यक्तिगत विवरण, परीक्षा केंद्र का नाम, रिपोर्टिंग समय और निर्देशों को ध्यान से सत्यापित कर लें.

महत्वपूर्ण निर्देश: यदि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की विसंगति या त्रुटि नजर आती है, तो छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक सुधार के लिए तुरंत एनटीए (NTA) के हेल्पलाइन या आधिकारिक माध्यमों से संपर्क करें.

पुराना एडमिट कार्ड नहीं होगा मान्य

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सख्त लहजे में कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के दिन केवल नया जारी किया गया री-नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड ही साथ लाना होगा. पहली परीक्षा के लिए जारी किए गए पुराने हॉल टिकट 21 जून को होने वाले री-टेस्ट के लिए पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिए गए हैं. इसके साथ ही छात्रों को केंद्र पर एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) और एजेंसी द्वारा जारी सभी कोविड व सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

बढ़ी समय सीमा और नए सुरक्षा इंतजाम

इस बार परीक्षा को अधिक सुरक्षित और छात्र-अनुकूल बनाने के लिए एनटीए ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

समय में बढ़ोतरी: परीक्षा की अवधि को 15 मिनट बढ़ा दिया गया है, जिससे अब कुल समय 195 मिनट का होगा.

परीक्षा की अवधि को 15 मिनट बढ़ा दिया गया है, जिससे अब कुल समय 195 मिनट का होगा. रफ वर्क के लिए ज्यादा जगह: प्रश्न पत्र बुकलेट में रफ काम करने के लिए छात्रों को इस बार अधिक स्पेस दिया जाएगा.

प्रश्न पत्र बुकलेट में रफ काम करने के लिए छात्रों को इस बार अधिक स्पेस दिया जाएगा. बाएं हाथ के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था: लेफ्ट-हैंडेड (Left-handed) उम्मीदवारों के लिए केंद्रों पर विशेष बैठने की व्यवस्था की गई है.

लेफ्ट-हैंडेड (Left-handed) उम्मीदवारों के लिए केंद्रों पर विशेष बैठने की व्यवस्था की गई है. अधिकारियों की ट्रेनिंग: देश भर के परीक्षा अधिकारियों को प्रबंधन और सुरक्षा मजबूत करने के लिए नए 'परीक्षा कर्मयोगी' कार्यक्रम के तहत संरचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

अफवाहों से बचने की सलाह

एनटीए और प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट या भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें. हाल ही में इंटरनेट पर एक और नीट पेपर लीक होने का फर्जी दावा किया जा रहा था, जिसे अधिकारियों ने पूरी तरह खारिज करते हुए झूठा करार दिया है. प्रामाणिक और आधिकारिक अपडेट के लिए अभ्यर्थी केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें.