NEET 2026 Fee Refund: रद्द हुई परीक्षा के फीस रिफंड का पोर्टल खुला, 27 मई तक बैंक डिटेल्स दर्ज करने की आखिरी तारीख

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 23 मई: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) यानी एनटीए (NTA) ने 3 मई को आयोजित होने के बाद पेपर लीक विवाद (Paper Leak Controversy) के कारण रद्द की गई नीट-यूजी (NEET-UG 2026) परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए फीस रिफंड (Fee Refund) की ऑनलाइन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक अधिसूचना के अनुसार, योग्य उम्मीदवार परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए नीट-यूजी के आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपने बैंक खाते का विवरण (Bank Account Details) साझा कर सकते हैं. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि बैंक विवरण (Bank Details) जमा करने की अंतिम तिथि 27 मई 2026 को रात 11:50 बजे तक निर्धारित की गई है.

उम्मीदवार अपने आवेदन क्रेडेंशियल (Application Number, पासवर्ड या जन्म तिथि) का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और वहां उपलब्ध कराए गए समर्पित 'रिफंड लिंक' के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: NEET UG 2026: एनटीए ने शुरू की फीस रिफंड प्रक्रिया, जानें कैसे करें क्लेम और क्या हैं री-एग्जाम के नियम

रिफंड के लिए इन बैंकिंग विवरणों की होगी आवश्यकता

एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को निर्देश दिया है कि रिफंड सीधे उम्मीदवार या उनके माता-पिता के वैध बैंक खाते में भेजा जाएगा. इसके लिए पोर्टल पर निम्नलिखित सटीक विवरण भरने होंगे:

खाताधारक का नाम (Account Holder's Name)

बैंक का नाम और शाखा

बैंक खाता संख्या (Account Number)

आईएफएससी कोड (IFSC Code)

सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर अपने 'कैंसिल चेक' (Cancelled Cheque) की स्कैन कॉपी अपलोड करने का वैकल्पिक विकल्प भी दिया गया है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है. एजेंसी ने कड़े शब्दों में आगाह किया है कि एक बार बैंक विवरण जमा होने के बाद इसे अंतिम माना जाएगा और इसके बाद किसी भी प्रकार के सुधार या संशोधन (Modifications) की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह भी पढ़ें: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला: संसदीय समिति ने NTA प्रमुख से मांगे जवाब, पेपर लीक रोकने के लिए पुख्ता तंत्र बनाने पर जोर

पेपर लीक और सीबीआई जांच की पृष्ठभूमि

यह रिफंड प्रक्रिया देश की सबसे बड़ी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 के रद्द होने के बाद शुरू हुई है। 3 मई को देश-विदेश के 551 से अधिक शहरों में आयोजित हुई इस परीक्षा में लगभग 22 लाख छात्र शामिल हुए थे. हालांकि, परीक्षा के तुरंत बाद कई राज्यों से समन्वित पेपर लीक (Question Paper Leak) और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर 'गेस पेपर्स' के नाम पर प्रश्न पत्र बेचे जाने की शिकायतें सामने आईं.

व्यापक जन आक्रोश और छात्र विरोध के बाद, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाते हुए 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी. इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है, जिसने अब तक इस शिक्षा माफिया नेटवर्क से जुड़े 11 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

21 जून को होगी री-एग्जामिनेशन (Re-NEET 2026)

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए नीट-यूजी 2026 की पुनरीक्षण परीक्षा आगामी 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश भर के निर्धारित केंद्रों पर दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे (IST) के बीच ऑफलाइन (Pen and Paper) मोड में आयोजित होगी.

इस री-टेस्ट के लिए उम्मीदवारों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है. परीक्षा के नए एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप 14 जून को जारी होने की उम्मीद है. एनटीए ने छात्रों को किसी भी प्रकार के अनाधिकारिक संदेशों या चार्जबैक अनुरोधों से बचने और केवल आधिकारिक वेबसाइट (neet.nta.nic.in) पर भरोसा करने की सलाह दी है.