ICAI CA Final Result Update: सीए फाइनल मई 2026 का परिणाम आज हो सकता है जारी, icai.nic.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

ICAI CA Final May 2026 Results Expected Today: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा आज, 18 जून 2026 को सीए फाइनल (CA Final) मई 2026 परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने की प्रबल संभावना है. हालांकि संस्थान ने सटीक समय को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार स्कोरकार्ड आज शाम तक लाइव किए जा सकते हैं. देश भर के हजारों छात्र इस परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के सफर का अंतिम पड़ाव है.

पूर्व काउंसिल सदस्य के इनपुट से बढ़ी उम्मीदें

सीए फाइनल के नतीजों की तारीख को लेकर अटकलें तब तेज हो गईं जब आईसीएआई के पूर्व सेंट्रल काउंसिल मेंबर धीरज खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर संकेत दिया कि परिणाम 18 जून को जारी किए जा सकते हैं. परीक्षा की समयसीमा को लेकर उनके द्वारा दी गई जानकारियां पूर्व में भी सटीक साबित हुई हैं. इसके बावजूद, परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अंतिम अपडेट के लिए संस्थान के आधिकारिक संचार चैनलों और वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. यह भी पढ़े: Gujarat Class 10th Result OUT: लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, गुजरात बोर्ड के 10वीं के नतीजे जारी, gseb.org पर करें चेक

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की चरणबद्ध प्रक्रिया

परिणाम घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए, उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है. छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

1.वेबसाइट पर जाएं:चरण 1. सबसे पहले आईसीएआई के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल (icai.nic.in) पर विजिट करें. 2.लिंक का चयन करें:चरण 2. होमपेज पर उपलब्ध "CA Final May 2026 Result" वाले लिंक पर क्लिक करें. 3.क्रेडेंशियल्स दर्ज करें:चरण 3. नए पेज पर अपना रोल नंबर (Roll Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर या पिन (PIN) दर्ज करें. 4.स्कोरकार्ड डाउनलोड करें:चरण 4. विवरण सबमिट करने के बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

डिस्टिंक्शन और न्यूनतम योग्यता के नियम

आईसीएआई के नियमों के अनुसार, सीए फाइनल परीक्षा को पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक और कुल मिलाकर एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना होता है. जो उम्मीदवार एक ही प्रयास में सभी पत्रों (Papers) में कुल 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें संस्थान की ओर से 'डिस्टिंक्शन' (Distinction) दिया जाएगा. यह विशेष दर्जा संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक पासिंग सर्टिफिकेट पर भी दर्ज होगा.

परीक्षा कैलेंडर में बदलाव और नया पैटर्न

मई 2026 के इस सत्र के साथ ही आईसीएआई के परीक्षा कैलेंडर में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. संस्थान अब अपने पारंपरिक साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने के पैटर्न पर वापस लौट आया है. इसके तहत अब सीए फाइनल की परीक्षाएं हर साल केवल मई और नवंबर के महीनों में आयोजित की जाएंगी, और पिछले जनवरी चक्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से परीक्षा का समय भारत में सीए प्रोफेशन के ऐतिहासिक शैक्षणिक टाइमलाइन के साथ वापस सिंक हो गया है.

सुरक्षा एडवाइजरी

परिणामों की घोषणा से ठीक पहले आईसीएआई ने छात्रों की डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है. संस्थान ने छात्रों को सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर प्रसारित होने वाले अनधिकृत या तीसरे पक्ष (Third-party) के रिजल्ट लिंक पर क्लिक न करने की सख्त चेतावनी दी है. किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक वेब पोर्टल का ही उपयोग करें. यदि किसी छात्र को अपने स्कोरकार्ड में कोई विसंगति या त्रुटि नजर आती है, तो वे तुरंत आईसीएआई के हेल्पडेस्क चैनल से संपर्क कर सकते हैं.