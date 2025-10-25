VIDEO: 'ज्यादा जुबान चलाओगी ना, तो टांग पर टांग रखकर चीर दूंगा... दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में तैनात SDM देवेंद्र सिंह तोमर ने महिला कर्मचारी से की बदसलूकी

Credit-(X,@nedricknews)

दिल्ली: पिछले दिनों राजस्थान (Rajasthan) के भीलवाड़ा में एक पेट्रोल पंप पर एक एसडीएम ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी ज्यादा वायरल हो गया था . अब ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली के विवेक विहार से सामने आया है. जहांपर एक महिला कर्मचारी से एसडीएम काफी गलत तरीके से बात करते हुए दिखाई दे रहे है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान एसडीएम (SDM) देवेंद्र सिंह तोमर महिला से कहते है ,' यहां का एसडीएम मैं हूं और ज्यादा जुबान चलाओगी ना, तो टांग पर टांग रखकर चीर दूंगा, समझी.

किसी ने एसडीएम का ये वीडियो (Video) रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Rajasthan: भीलवाड़ा में SDM छोटू लाल शर्मा ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारा थप्पड़, CCTV में कैद हुई घटना

एसडीएम ने दी महिला कर्मचारी को धमकी

लोगों ने की कार्रवाई की मांग

वीडियो (Video) के सामने आने के बाद जनता और सोशल मीडिया यूजर्स में भारी नाराजगी है.लोग कह रहे हैं कि सरकारी पदों पर बैठे ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान कर रहे हैं.कई यूजर्स ने सरकार से मांग की है कि ऐसे अफसरों को तुरंत निलंबित कर सख्त कार्रवाई की जाए.

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. अधिकारियों ने कहा है कि वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है, और अगर आरोप सही पाए गए तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.