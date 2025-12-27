Delhi’s Atal Canteen: दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, उद्घाटन के बाद BJP सांसद बंसुरी स्वराज ने लोगों को परोसा खाना; VIDEO

BJP MP Bansuri Swaraj

Delhi’s Atal Canteen: दिल्ली में BJP सांसद बंसुरी स्वराज (BJP MP Bansuri Swaraj) ने शनिवार, 27 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित ‘अटल कैंटीन’ का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद उन्होंने खुद लोगों को भोजन परोसा और कैंटीन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी साझा की. यह कैंटीन ज़रूरतमंदों को मात्र 5 रुपये में भरपेट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लक्ष्य से शुरू की गई है.

बंसुरी स्वराज ने सीएम रेखा गुप्ता को दी बधाई

कार्यक्रम के दौरान बंसुरी स्वराज ने कहा, “मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार और बधाई देती हूँ, जिन्होंने साबित किया है कि BJP के वादों और कामों के बीच कोई अंतर नहीं है। अटल कैंटीन का वादा हमारे घोषणा पत्र में था, जिसे मुख्यमंत्री ने सिर्फ 10 महीनों में जमीन पर उतार दिया है.” यह भी पढ़े: VIDEO: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 25 दिसंबर से राजधानी में शुरू होगी ‘अटल कैंटीन परियोजना’, गरीबों को ₹5 में मिलेगा भरपेट पौष्टिक भोजन

दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत

#WATCH | Delhi | BJP MP Bansuri Swaraj inaugurated the Atal Canteen dedicated to former PM Atal Bihari Vajpayee and served food to people. https://t.co/WjhoDMhHjx pic.twitter.com/8RE2HE4d5C — ANI (@ANI) December 27, 2025

उन्होंने आगे कहा कि BJP सरकार जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, और अटल कैंटीन इस सोच को मजबूती देती है। इस योजना के तहत कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी.