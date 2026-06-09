Delhi: दिल्ली में चरित्र शंका पर पति ने की 18 वर्षीय पत्नी की गला दबाकर हत्या, आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को बाथरूम में लटकाया

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 9 जून: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के दक्षिण क्षेत्र स्थित कालिंदी कुंज (Kalindi Kunj) जेजे रीसेटलमेंट कॉलोनी में एक सनसनीखेज हत्याकांड (Murder) का खुलासा हुआ है. पुलिस ने चरित्र पर संदेह और आपसी विवाद के बाद अपनी 18 वर्षीय पत्नी की गला घोंटकर और तकिये से मुंह दबाकर हत्या करने के आरोप में 21 वर्षीय पति को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों द्वारा सोमवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह जोड़ा करीब 10 महीने पहले अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर अंतर्धार्मिक (Interfaith) विवाह के बंधन में बंधा था. वारदात के बाद आरोपी ने मामले को आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की, लेकिन पोस्टमॉर्टम की शुरुआती रिपोर्ट ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया. यह भी पढ़ें: Delhi Shocker: कल्याणपुरी में चाकू मारकर युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

हत्या के बाद 12 घंटे शव के पास सोया रहा आरोपी, फिर रची साजिश

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने शुक्रवार तड़के इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था. अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी घबराने या भागने के बजाय लगभग 12 घंटे तक कमरे में ही शव के बगल में सोता रहा. दोपहर करीब 1.30 बजे जब उसकी नींद खुली, तो वह शव को देखकर घबरा गया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए आरोपी ने दृश्य को इस तरह से बदलने की साजिश रची, जिससे लगे कि उसकी पत्नी ने बाथरूम की खिड़की से लटककर आत्महत्या की है. कुछ मिनटों तक शव को लटकाए रखने के बाद वह उसे नीचे लाया और घर से बाहर भागते हुए चीखने लगा कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है.

बहन के आरोपों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुला राज

महिला की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग और उसी पड़ोस में रहने वाली मृतका की सगी बहन भी मौके पर पहुंच गई. मृतका की बहन ने शुरुआत से ही आत्महत्या के दावे को खारिज करते हुए अपने जीजा पर हत्या का सीधा आरोप लगाया.

शुक्रवार दोपहर घटना की सूचना मिलते ही कालिंदी कुंज थाना पुलिस की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची और घर की पहली मंजिल से युवती का शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. डॉक्टरों द्वारा किए गए पोस्टमॉर्टम में यह साफ तौर पर प्रमाणित हुआ कि युवती की मौत दम घुटने और गला दबाए जाने (Strangled & Smothered) के कारण हुई है, न कि फांसी लगाने से.

नाबालिग रहते हुए किया था एलोपमेंट; पहले दर्ज हुआ था मामला

इस दंपती के इतिहास को खंगालने पर पुलिस को पता चला कि जुलाई 2024 में इस जोड़े के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जब युवती नाबालिग थी और आरोपी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. पुलिस ने तब लड़की को बरामद कर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था.

उस समय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए अपने आधिकारिक बयान में युवती ने स्पष्ट कहा था कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं की गई है. इसके बाद, पिछले साल वह दोबारा अपना घर छोड़कर उक्त युवक के साथ रहने लगी और अगस्त में जैसे ही उसने 18 वर्ष की आयु पूरी की, दोनों ने विवाह कर लिया और कालिंदी कुंज में साथ रहने लगे.

गुरुवार रात शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद; आरोपी जेल भेजा गया

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी गुरुवार रात को अपने एक दोस्त के साथ बाहर शराब पीने गया था. जब वह देर रात अत्यधिक नशे की हालत में घर लौटा, तो उसकी पत्नी ने उसके इस व्यवहार और शराब पीने की आदत पर कड़ी आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और शारीरिक हाथापाई शुरू हो गई, जो अंततः हत्या में बदल गई.

मृतका के परिवार ने पुलिस के समक्ष आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को लगातार गंभीर शारीरिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा (Physical Abuse) का शिकार बनाया जा रहा था. पुलिस ने परिजनों की लिखित शिकायत और पोस्टमॉर्टम की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर रविवार को आरोपी पति को विधिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.