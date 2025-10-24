Delhi Liquor Sale On Diwali 2025: दिवाली पर दिल्ली वालों ने जमकर पी शराब, सरकार की तिजोरी में आए 600 करोड़ रुपये

(Photo : X)

दिवाली का त्योहार दिल्ली सरकार के लिए बंपर कमाई लेकर आया है. इस फेस्टिव सीजन में दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री से लगभग 600 करोड़ रुपये का एक्साइज रेवेन्यू (आबकारी राजस्व) बटोरा है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिवाली से ठीक पहले के 15 दिनों में, दिल्ली की सरकारी दुकानों से 594 करोड़ रुपये की शराब बिकी. यह कमाई पिछले साल के मुकाबले 15% ज़्यादा है.

आंकड़ों की बात करें तो, 2024 में दिवाली से पहले के 15 दिनों में 516 करोड़ रुपये की शराब बिकी थी. लेकिन इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 594 करोड़ रुपये हो गया, जो दिखाता है कि बिक्री में ज़बरदस्त उछाल आया है.

सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है

सिर्फ दिवाली ही नहीं, दिल्ली सरकार की शराब से होने वाली कमाई इस पूरे साल ही अच्छी रही है. चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) में सरकार का एक्साइज रेवेन्यू पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 12% से ज़्यादा बढ़ा है.

अप्रैल-सितंबर 2024: इस दौरान सरकार ने 3,731.79 करोड़ रुपये कमाए थे.

अप्रैल-सितंबर 2025: इस साल यह कमाई बढ़कर 4,192.86 करोड़ रुपये हो गई है.

नया टारगेट भी हो सकता है पार

दिवाली पर हुई इस ज़ोरदार बिक्री से अधिकारी काफी खुश हैं. उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस साल 6,000 करोड़ रुपये के एक्साइज रेवेन्यू टारगेट को आसानी से हासिल कर लेगी. अधिकारियों का कहना है कि अभी नए साल (New Year's Eve) का जश्न बाकी है, जब शराब की बिक्री एक बार फिर से अपने चरम पर होगी.

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले 2025-26 के बजट में 7,000 करोड़ रुपये का टारगेट रखा था, लेकिन बाद में बिक्री के अनुमानों को देखते हुए इसे 6,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था.

फिलहाल, दिल्ली में 700 से ज़्यादा रिटेल शराब की दुकानें हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार के चार निगम चला रहे हैं.