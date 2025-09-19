Nude Video Call करके 16 वर्षीय छात्र को फंसाया, फिर करने लगा पैसों की डिमांड; Agra Police ने Com App का किया भंडाफोड़

Agra Cyber ​​Crime (Photo- Pixbay)

Agra Cyber ​​Crime: यूपी के आगरा से साइबर ठगी (Agra Cyber Fraud) का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शातिर अपराधियों ने एक 16 वर्षीय छात्र को न्यूड वीडियो (Agra Nude Video Call) कॉल के जरिए ब्लैकमेल किया. यह घटना शाहगंज थाना क्षेत्र (Shahganj Police Station Area) के पथौली इलाके का है. जानकारी के अनुसार, 11वीं कक्षा का छात्र सोशल मीडिया पर एक लिंक पर क्लिक करके "कॉम" नाम का एक ऐप (Com App) डाउनलोड कर लिया. इस ऐप के जरिए उसे महिलाओं के साथ वीडियो कॉल करने का लालच दिया गया.

लालच में आकर छात्र ने न्यूड वीडियो कॉल की, जिसे जालसाजों ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया. गिरोह ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और पैसे की मांग की.

डिप्रेशन में चला गया था छात्र

डर और शर्मिंदगी के कारण छात्र कई दिनों तक चुप रहा और डिप्रेशन में चला गया. वह स्कूल जाने से कतराने लगा और अपने कमरे में अकेला रहने लगा. आखिरकार उसने अपने पिता को सच्चाई बता दी. पिता की शिकायत पर पुलिस (Agra Police) ने साइबर अपराध के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गिरोह का प्रमुख सदस्य गिरफ्तार

पुलिस ने राजस्थान (Rajsthan News) के भरतपुर निवासी अजय कुमार को गिरफ्तार किया है, जो गिरोह का एक प्रमुख सदस्य बताया जा रहा है. अजय आगरा में किराए पर रहता था और ट्रैवल्स का व्यवसाय करता था, लेकिन गिरोह चलाने की जिम्मेदारी उसी पर थी.

गिरोह में कई महिलाएं भी शामिल

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह में कई महिलाएं भी शामिल थीं. इन महिलाओं को कमीशन का लालच दिया जाता था और छात्रों को नग्न कॉल करने के लिए उकसाया जाता था. इस मामले में संजना नाम की एक महिला भी सामने आई है, जिसने खुद को पथौली निवासी बताया है.

'कॉम' ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं

एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि 'कॉम' ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है और संभवतः डार्क वेब के जरिए फैलाया गया है. पुलिस अब ऐप के मास्टरमाइंड और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है. अजय से बरामद मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच की जा रही है.