CMRL-Linked Money Laundering Case: ईडी की बड़ी कार्रवाई; केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के आवास सहित 10 ठिकानों पर छापेमारी

केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 27 मई: केरल की राजनीति में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जारी घमासान के बीच प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) ने बुधवार सुबह एक बेहद बड़ी और आक्रामक कार्रवाई की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (Cochin Minerals and Rutile Limited) (CMRL) वित्तीय लेनदेन मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) के आवास सहित राज्य भर में 10 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान (Raids) शुरू किया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बुधवार तड़के से ही ईडी की टीमें विशिष्ट खुफिया इनपुट्स और दस्तावेजों के आधार पर इन स्थानों को कवर कर रही हैं। यह विवाद विजयन के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान केरल के राजनीतिक पटल पर एक बड़े तूफान के रूप में उभरा था, जिसने अब एक गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है. यह भी पढ़ें: तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय आज करेंगे पहला दिल्ली दौरा: पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से करेंगे मुलाकात; राज्य के लिए मांगेंगे विशेष वित्तीय पैकेज

केरल हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के ठीक एक दिन बाद कार्रवाई

ईडी की यह त्वरित कार्रवाई केरल उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को दिए गए उस फैसले के ठीक एक दिन बाद आई है, जिसमें अदालत ने सीएमआरएल मामले में एजेंसी की चल रही जांच को रद्द करने (Quash) से साफ इनकार कर दिया था. ईडी इस पूरे मामले की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज करके कर रही है.

हालांकि इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की प्राथमिक प्राथमिकी में सीधे तौर पर पिनाराई विजयन का नाम शामिल नहीं है, लेकिन यह विवाद तब बेहद संवेदनशील हो गया था जब यह आरोप सामने आए कि सीएमआरएल ने विजयन की बेटी, वीणा थाइकैंडीयल के स्वामित्व वाली एक आईटी फर्म 'एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' (Exalogic Solutions) को कई संदिग्ध भुगतान किए थे.

क्या है 'मंथली पेमेंट्स' का पूरा विवाद?

इस पूरे राजनीतिक विवाद के केंद्र में वे आरोप हैं जिनके अनुसार, सीएमआरएल कंपनी द्वारा बिना किसी वास्तविक या प्रासंगिक सेवा (Corresponding Services) के पूर्व सीएम की बेटी की कंपनी 'एक्सालॉजिक' को लगातार मासिक भुगतान (Monthly Payments) किए जा रहे थे. इन वित्तीय लेनदेनों के सार्वजनिक होने के बाद विपक्षी दलों ने विजयन सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और मुख्यमंत्री परिवार पर संदिग्ध सौदों से लाभ उठाने के गंभीर आरोप लगाए थे.

इस मुद्दे को लेकर पूर्ववर्ती विजयन सरकार को भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा था. हालांकि, सीएमआरएल और उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने ईडी की इस पूरी कार्रवाई को केरल हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि जांच एजेंसी के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) नहीं है, क्योंकि पीएमएलए के तहत कोई भी अनुसूचित अपराध (Scheduled Offence) नहीं बनता है. लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया. वर्तमान में ईडी के अलावा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) भी इस मामले की समानांतर जांच कर रहा है.

चेन्नई और मदुरै में भी ईडी की रेड; 258 करोड़ रुपये का ड्रग्स रैकेट बेनकाब

केरल के इस राजनीतिक मामले के समानांतर, प्रवर्तन निदेशालय की चेन्नई जोनल यूनिट ने मंगलवार को तमिलनाडु के मदुरै और चेन्नई में पांच स्थानों पर एक अन्य बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया. यह छापेमारी समुद्र के रास्ते श्रीलंका में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ की गई है.

अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्टेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 108 करोड़ रुपये मूल्य की 99 किलोग्राम 'हशीश' और लगभग 150 करोड़ रुपये मूल्य की 37.5 किलोग्राम 'मेथामफेटामाइन' (जिसे आमतौर पर आईस ड्रग कहा जाता है) की तस्करी में संलिप्त है. इस रैकेट का कुल मूल्य 258 करोड़ रुपये आंका गया है.

ईडी ने यह जांच राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा कथित सरगना जॉन ब्रिट्टो और उसके सहयोगियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक शिकायतों के आधार पर शुरू की थी. इससे पहले, भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) से मिले इनपुट पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई ने मन्नार की खाड़ी में एक मछली पकड़ने वाली नाव से यह खेप जब्त की थी और जॉन ब्रिट्टो के इशारे पर काम करने वाले तीन तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिनकी कड़ियों को अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत खंगाल रही है.