Aligarh: अलीगढ़ की 'बेवफा' सास का नया कारनामा: दामाद को छोड़ अब देवर के साथ फरार, साथ ले गई ₹2 लाख कैश और गहने

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलीगढ़ (Aligarh) की एक महिला, जो पिछले साल अपनी बेटी के होने वाले पति (दामाद) के साथ भागकर राष्ट्रीय सुर्खियों में आई थी, ने एक बार फिर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है. 38 वर्षीय सपना देवी (Sapna Devi) ने अब अपने उसी प्रेमी राहुल (Rahul) को छोड़ दिया है और कथित तौर पर राहुल के ही देवर के साथ फरार हो गई है. इस घटना ने एक बार फिर पुलिस और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है।

घटना का खुलासा तब हुआ जब सपना के 20 वर्षीय साथी राहुल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. राहुल के अनुसार, सपना 6 फरवरी 2026 को बिहार के सीतामढ़ी स्थित उनके घर से गायब हो गई. राहुल ने आरोप लगाया है कि सपना अकेले नहीं गई है, बल्कि उसके (राहुल के) देवर के साथ भाग गई है. राहुल का दावा है कि घर से निकलते समय सपना अपने साथ ₹2 लाख नकद और भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवर भी ले गई है. यह भी पढ़ें: Gorakhpur News: गोरखपुर में 35 वर्षीय चाची ने नाबालिग भतीजे को दे बैठी दिल, घर से भागने के बाद थी शादी की तैयारी, पकड़े गए

कैसे शुरू हुई थी यह अजीब प्रेम कहानी?

सपना और राहुल की कहानी करीब 10 महीने पहले शुरू हुई थी। मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली सपना ने अपनी बेटी की शादी राहुल से तय की थी। सगाई के दौरान सपना और राहुल के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। पिछले साल अप्रैल (2025) में शादी से कुछ दिन पहले ही 'सास और दामाद' घर से भाग गए थे, जिसके बाद सपना का पति और बच्चे अलीगढ़ में ही रह गए थे। बाद में दोनों सीतामढ़ी में एक साथ रहने लगे थे।

अलीगढ़ की महिला दामाद को छोड़कर देवर के साथ भागी

राहुल ने लगाया चोरी का आरोप

राहुल, जिसके लिए सपना ने अपना भरा-पूरा परिवार छोड़ दिया था, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. पुलिस को दी गई शिकायत में राहुल ने बताया कि जब वह काम पर गया था, तभी सपना और उसका देवर मौका पाकर भाग निकले. राहुल ने पुलिस से अपनी नकदी और जेवर वापस दिलाने की गुहार लगाई है.

पुलिस जांच और कानूनी स्थिति

अलीगढ़ और बिहार पुलिस इस मामले की समीक्षा कर रही है. हालांकि, वयस्क होने के नाते दो लोगों का आपसी सहमति से साथ जाना कानूनी रूप से अपराध नहीं है, लेकिन ₹2 लाख की नकदी और कीमती गहनों की चोरी के आरोपों ने इसे एक आपराधिक मामला बना दिया है. फिलहाल पुलिस सपना और उसके नए साथी की तलाश कर रही है. अभी तक इस मामले में औपचारिक FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है.