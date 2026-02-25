BMC Education Budget 2026-27: मुंबई महानगरपालिका में शिक्षा का बजट पेश, एजुकेशन क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए BMC खर्च करेगी ₹4,248 करोड़

(Photo Credits BMC)

BMC Education Budget 2026-27: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बुधवार को अपने वार्षिक बजट की शुरुआत करते हुए सबसे पहले शिक्षा समिति का बजट पेश किया. अतिरिक्त नगर आयुक्त अविनाश ढाकणे द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के शिक्षा बजट (बजट अनुमान 'E') के लिए कुल ₹4,248.08 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बीएमसी के शिक्षा बजट में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों (₹3,674.10 करोड़) की तुलना में इस बार बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जो मुंबई की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह भी पढ़े: Bihar Budget 2025-26: बिहार में बजट सत्र के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर! सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी को लगाया गले, पीठ थपथपाकर की तारीफ (Watch Video)

राजस्व और पूंजीगत व्यय का विवरण

नगर निकाय ने इस बजट को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है ताकि दैनिक संचालन और दीर्घकालिक विकास दोनों सुनिश्चित हो सकें.

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure): बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी ₹3,758.08 करोड़, राजस्व व्यय के लिए रखा गया है. यह राशि शिक्षकों के वेतन, स्कूलों के रखरखाव और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाएगी.

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): नए स्कूल भवनों के निर्माण, प्रमुख ढांचागत मरम्मत और डिजिटल क्लासरूम जैसे आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए ₹490 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं.

छात्रों के लिए 'साइबर साक्षरता प्रशिक्षण'

इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक 'साइबर साक्षरता प्रशिक्षण' कार्यक्रम है. बीएमसी के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक दोनों वर्गों के लिए ₹11.08-11.08 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है. इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को शैक्षणिक क्रेडिट (Academic Credits) भी दिए जाएंगे, जो उनके भविष्य के करियर में सहायक होंगे.

इंफ्रास्ट्रक्चर: 57 नए स्कूल भवनों का निर्माण

शिक्षा के स्तर को सुधारने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान दिया जा रहा है. बजट में बताया गया है कि मरम्मत, पुनर्विकास और नए निर्माण के तहत चल रहे 57 नगर निगम स्कूल भवनों का कार्य अगले महीने तक पूरा होने की उम्मीद है. इससे छात्रों को बैठने के लिए अधिक स्थान और बेहतर वातावरण मिल सकेगा.

शिक्षा बजट में वृद्धि के मायने

विशेषज्ञों का मानना है कि ₹4,248 करोड़ का यह बजट मुंबई के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते परिचालन खर्चों और सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता को दर्शाता है. बीएमसी का लक्ष्य केवल बुनियादी शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि लैब तकनीक और डिजिटल माध्यमों के जरिए नगर निगम के स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष लाना है.