BMC Budget 2025-26: देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी का ₹74,366 करोड़ का बजट पेश, डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस

BMC Budget 2025-26: देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) 2025-26 का मंगलवार को ₹74,366 करोड़ का बजट बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी (BMC Commissioner Bhushan Gagrani) ने पेश किया. पिछले साल की अपेक्षा इस बार का बजट 14.19% ज्यादा हैं. इस बजट में 43,162 करोड़ रुपये को पूंजीगत व्यय ( Capital Expenditure) के रूप में निर्धारित किया गया है. पूंजीगत व्यय का मतलब है वह धनराशि जो विकास कार्यों और अन्य योजनाओं के लिए खर्च की जाएगी. ताकि मुंबईकई का डेवलपमेंट हो सके.

बजट में मुंबईकरो को क्या मिला. बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी दोपहर एक बजे प्रेस कांफ्रेंस करने वाले हैं. कहा जा रहा है कि जिस प्रेस कांफ्रेंस में मुंबईकरों को क्या मिला बीएमसी आयुक्त विस्तार से बताने वाले हैं. यह भी पढ़े: Budget 2025-26: इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश सरकार की प्राथमिकता, बजट 2025-26 में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया पूंजीगत व्यय; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

