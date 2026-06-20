Bihar Shocker: बिहार के गोपालगंज में खौफनाक वारदात, मेहमानों की मनमाफिक फरमाइश से इनकार करने पर ऑर्केस्ट्रा डांसर की गोली मारकर हत्या (Watch Video)
बिहार में ऑर्केस्ट्रा डांसर की गोली मारकर हत्या (Photo Credits: X/@ManojSh28986262)

गोपालगंज: बिहार (Bihar) के गोपालगंज जिले (Gopalganj District) से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शादी समारोह के दौरान ३२ वर्षीय ऑर्केस्ट्रा डांसर (Orchestra Dancer) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात कटेया थाना क्षेत्र के पटोहवा गांव में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब १ बजे हुई. मृतक डांसर की पहचान उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के देवरिया जिले (Deoria District) के निवासी सोनू गोंड के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Noida: नोएडा में पार्किंग विवाद में 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, आईआईटी पासआउट पड़ोसी इंजीनियर गिरफ्तार

स्टेज से उतरते ही पीछे आए आरोपी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटोहवा गांव में महेंद्र कुशवाहा की बेटी की शादी थी, जिसमें बारात उत्तर प्रदेश से आई थी. विवाह समारोह के मनोरंजन के लिए एक ऑर्केस्ट्रा मंडली को बुलाया गया था, जिसमें सोनू गोंड लगातार स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आधी रात के वक्त तीन युवक कार्यक्रम में पहुंचे और सोनू पर अपने साथ चलने और उनकी इच्छा के अनुसार नाचने का दबाव बनाने लगे. जब सोनू ने उनकी इस अनुचित मांग को मानने से इनकार कर दिया, तो विवाद बढ़ गया.

ऑर्केस्ट्रा मंडली के मालिक रामनारायण यादव ने पुलिस को बताया कि युवकों की मांग ठुकराने के बाद सोनू स्टेज से नीचे उतर गए और शादी पंडाल के पीछे बने एक टेंट में आराम करने चले गए. पुलिस जांच के अनुसार, वे तीनों युवक वहां भी सोनू का पीछा करते हुए पहुंच गए और उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश करने लगे. जब सोनू ने इसका कड़ा विरोध किया, तो एक आरोपी ने पिस्तौल निकालकर सीधे उनके पेट में गोली मार दी.

बिहार में ऑर्केस्ट्रा डांसर की गोली मारकर हत्या

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

गोली लगने के बाद सोनू मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर गए. फायरिंग की आवाज सुनते ही शादी समारोह में हड़कंप मच गया और मेहमानों के बीच अफरा-तफरी फैल गई. इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए. घायल डांसर को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस की कार्रवाई और परिवार की स्थिति

कटेया थाना के एसएचओ (SHO) अवधेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मुख्य रूप से हत्या में शामिल तीन प्राथमिक संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा कि वारदात के पीछे के सटीक कारणों की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

मृतक सोनू गोंड के परिवार वालों ने बताया कि वह ऑर्केस्ट्रा में काम करके ही अपने पूरे घर का खर्च चलाते थे. उनके परिवार में पत्नी, तीन छोटे बच्चे और एक छोटा भाई है, जो पूरी तरह से आर्थिक रूप से सोनू पर ही आश्रित थे. इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक और सामाजिक समारोहों में कलाकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.