Dimple Chaudhary Viral Video: हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का वीडियो वायरल, फोटो की मांग पर युवकों से हुई तीखी बहस; देखें वीडियो

Dimple Chaudhary

Dimple Chaudhary Viral Video: सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों मशहूर हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. वायरल क्लिप के साथ दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने डांसर के साथ फोटो खिंचवाने की मांग की थी, जिसे डिंपल चौधरी द्वारा अस्वीकार करने के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच विवाद खड़ा हो गया.

फोटो विवाद से बढ़ी तनातनी

सोशल मीडिया पोस्ट्स के अनुसार, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब युवाओं के एक समूह ने डिंपल चौधरी से तस्वीरें लेने का आग्रह किया. डांसर के इनकार करने पर दोनों पक्षों के बीच मौखिक बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते काफी बढ़ गई. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का यह भी दावा है कि यह बहस बाद में शारीरिक टकराव (हाथापाई) में बदल गई. हालांकि, इस प्रकार के हिंसक टकराव के दावों की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है.

डिंपल चौधरी का वीडियो वायरल

हरियाणा में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों के साथ फोटो खिंचवाने से इनकार करने के बाद कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में विवाद और कथित हाथापाई तक पहुंच गई। वीडियो में गाली-गलौज भी कि जा रही हैं… pic.twitter.com/LI4NxvyD4C — Sahil chabra (@sahii199) June 17, 2026

वीडियो की सत्यता और स्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं

वायरल हो रही इस फुटेज में मौके पर काफी तनावपूर्ण माहौल देखा जा सकता है, जहां कुछ लोग तेज आवाज में बहस करते नजर आ रहे हैं. पृष्ठभूमि में कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी सुनाई दे रहा है. इसके बावजूद, इस घटना की सटीक परिस्थितियों, समय और यह किस स्थान पर घटित हुई, इसकी स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है. इंटरनेट पर वीडियो के प्रसार के साथ ही इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर बहस

वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजन्स (इंटरनेट यूजर्स) दो धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं. कुछ लोग वीडियो में दिख रहे व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं कई अन्य यूजर्स का कहना है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने न आए, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचने से बचना चाहिए. फिलहाल इस पूरे मामले पर न तो डांसर डिंपल चौधरी की तरफ से और न ही स्थानीय प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है.