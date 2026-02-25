Assam Gangrape Horror: असम के सिलचर में शर्मनाक वारदात, बॉयफ्रेंड के सामने 7 लोगों ने युवती से किया गैंगरेप, जबरन ₹10 हजार की वसूली भी की; 2 गिरफ्तार

Representative Image | (Photo Credits: File Image)

Assam Gangrape Horror: असम के कछार जिले के सिलचर शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 28 वर्षीय एक महिला के साथ सात लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने न केवल महिला का यौन उत्पीड़न किया, बल्कि उसके प्रेमी के साथ मारपीट कर उससे जबरन ₹10,000 भी ट्रांसफर करवाए. यह घटना 19 फरवरी की बताई जा रही है, जब पीड़ित जोड़ा सिलचर के पास खड़ी एक कार में बैठा था. पुलिस ने मामले में अब तक दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

सुनसान इलाके में खड़ी कार को बनाया निशाना

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित महिला और उसका प्रेमी अपनी कार में मौजूद थे, तभी एक एसयूवी (SUV) में सवार होकर कुछ लोग वहां पहुंचे. आरोपियों ने पहले जोड़े से वहां मौजूद होने का कारण पूछा और फिर अचानक हमला कर दिया. हमलावरों ने पहले महिला के प्रेमी को कब्जे में लेकर उसे पीटा और फिर एक-एक करके महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपियों ने डरा-धमका कर ऑनलाइन माध्यम से ₹10,000 भी वसूल लिए. Gangrape in Assam: असम में हैवानियत! छह नाबालिगों ने 13 साल की लड़की का किया गैंगरेप

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

पीड़िता द्वारा सिलचर सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मामला प्रकाश में आया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म, डकैती, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी जैसी धाराएं शामिल हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता द्वारा पहचान किए जाने के बाद दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. शेष पांच संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं.

रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार पर हमला

इस गंभीर मामले ने उस समय एक और नया मोड़ ले लिया जब घटना की रिपोर्टिंग करने वाले एक स्थानीय पत्रकार पर हमला किया गया. पत्रकार का आरोप है कि एक आरोपी के परिवार के सदस्यों ने उसे पुलिस स्टेशन के पास घेर लिया और खबर दिखाने के लिए उसके साथ मारपीट की. पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमला करने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है.

प्रशासन का कड़ा रुख

कछार पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि फरार चल रहे अन्य पांच आरोपियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जा सके. स्थानीय संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है.