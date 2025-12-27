VIDEO: लोगों की जान से खिलवाड़! अंधेरी में केमिकल मिलाकर बनता था दूध, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, साबुन के घोल का होता था इस्तेमाल

Adulterated milk manufacturing unit busted in Andheri West area (Credit-@nedricknews)

Mumbai News: मुंबई (Mumbai) के अंधेरी वेस्ट (Andheri West) इलाके से दूध मिलावट (Milk Adulteration) का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कपासवाड़ी (Kapaswadi Area) से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video) पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर नकली दूध (Synthetic Milk) तैयार करने की प्रक्रिया दिखाई गई है.इस घटना ने बच्चों (Children), महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य (Public Health) को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है.वायरल वीडियो में एक कमरे के अंदर बड़ी संख्या में दूध के पैकेट (Milk Packets) रखे हुए दिखाई देते हैं. वीडियो बना रहा व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का डंडा (Plastic Baton) लिए नजर आता है, जो आमतौर पर पुलिसकर्मियों के पास होता है.

वीडियो में एक पुरुष और एक महिला भी मौजूद दिखाई देते हैं, जिनसे कथित तौर पर दूध 'तैयार' करने को कहा जाता है. इस घटना का वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Adulterated Milk: आगरा में मिलावटी दूध के अवैध कारोबार का भंडाफोड़, UPFDA ने कार्रवाई करते हुए एकत्र किए नमूने

केमिकल से बन रहा था दूध

केमिकल मिलाकर बनाया जा रहा दूध

स्थानीय लोगों का दावा है कि दूध में डिटर्जेंट पाउडर (Detergent Powder), यूरिया (Urea), साबुन का घोल (Soap Solution), रिफाइंड ऑयल (Refined Oil) और अन्य केमिकल्स (Chemicals) मिलाकर नकली दूध बनाया जा रहा है. आरोप है कि एक लीटर असली दूध को पानी और रसायनों से मिलाकर लगभग दोगुनी मात्रा तैयार की जाती है, जिसे असली दूध बताकर घर-घर सप्लाई किया जाता है.

स्थानीय लोगों ने किया रैकेट का खुलासा

बताया जा रहा है कि यह कथित मिलावट रैकेट (Adulteration Racket) स्थानीय निवासियों और एक पुलिसकर्मी (Cop) की मौजूदगी में उजागर हुआ. वीडियो में दीया जलाकर दूध बनाने की तकनीक दिखाने का दावा भी किया गया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स (Netizens) का कहना है कि यह गतिविधि वर्षों से इलाके में चल रही है.

FSSAI के निर्देशों के बीच सामने आया मामला

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट (Milk & Milk Products Adulteration) और गलत ब्रांडिंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

अब तक BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation), फूड सेफ्टी विभाग (Food Safety Department) या मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की ओर से कोई आधिकारिक बयान (Official Response) सामने नहीं आया है. लोगों ने तत्काल जांच, सैंपल टेस्टिंग (Sample Testing) और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता

स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर इस तरह की मिलावट पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो यह एक बड़ा स्वास्थ्य संकट (Health Hazard) बन सकता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर इसके गंभीर दुष्परिणाम पड़ सकते हैं.