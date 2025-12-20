Amul New Business Offer: अमूल का जबरदस्त बिज़नेस ऑफर, नौकरी का झंझट खत्म! फ्रैंचाइजी लेकर हर महीने कमाएं ₹1.5 लाख तक

(Photo Credits @DrBPSharma2)

Amul New Business Offer: अमूल आजकल उन लोगों के लिए शानदार मौका लेकर आया है जो नौकरी की टेंशन से परेशान हैं और खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं. अमूल की फ्रैंचाइजी लेकर आप मामूली निवेश में हर महीने ₹40,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक कमा सकते हैं. कंपनी कहती है कि सही लोकेशन पर आउटलेट खोलने पर अच्छी कमाई लगभग तय है.

करीब 2 लाख रूपये लगाने होंगे

अमूल बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. कंपनी दो तरह की फ्रैंचाइजी देती है. पहला है अमूल प्रेफर्ड आउटलेट, जिसे आप सिर्फ ₹2 लाख से ₹2.6 लाख के निवेश में शुरू कर सकते हैं.इसमें 25,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी, 1 लाख रुपये दुकान के रिनोवेशन और लगभग 75,000 रुपये इक्विपमेंट पर खर्च होते हैं. आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत पड़ती है और यहीं से आपकी कमाई की शुरुआत हो जाती है.

दूसरा विकल्प

दूसरा विकल्प है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर, जो थोड़ा बड़ा सेटअप है. अगर आपके पास करीब ₹6 लाख रुपये का बजट और थोड़ा ज्यादा स्पेस है, तो आप इसे शुरू कर सकते हैं. इसमें 50,000 रुपये सिक्योरिटी और बाकी रकम मशीनों व दुकान की सजावट में लगती है. दोनों ही मॉडल में खास बात यह है कि अमूल आपसे कोई रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेता. जितना ज्यादा बेचेंगे, उतना ज्यादा मुनाफा आपका होगा.

फ्रैंचाइजी लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

फ्रैंचाइजी लेने की प्रक्रिया भी काफी आसान है. इसके लिए आपको सिर्फ अमूल की आधिकारिक वेबसाइट www.amul.com पर जाना होगा। कंपनी किसी दूसरी वेबसाइट या किसी ऑनलाइन पेमेंट लिंक से आवेदन नहीं करवाती, इसलिए फर्जी साइटों से बचना जरूरी है. आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुकान के कागज या रेंट एग्रीमेंट और बैंक डिटेल्स जैसी बेसिक जानकारी मांगी जाती है.

अगर आप कम पैसे में एक भरोसेमंद और लगातार कमाई देने वाला बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो अमूल की फ्रैंचाइजी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.