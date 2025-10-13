VIDEO: अमरोहा में जिला अस्पताल में मरीज के साथ चोरी, जेबकतरे ने निकाले ₹6 हज़ार; पकड़े जाने पर गिड़गिडाकर माफ़ी मांगने लगा

(Photo Credits @bstvlive)

Amroha District Hospital News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के जिला अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीज के साथ चोरी की वारदात सामने आई . मरीज दवाई लेने अस्पताल आया था, तभी एक जेबकतरे ने उसकी जेब से 6 हज़ार रुपये निकाल लिए. शक होने पर लोगों ने जेबकतरे को पकड़ लिया. पकड़े जाने पर उसने रुपये ज़मीन पर फेंक दिए और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा. यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

वायरल हो रहे वीडियो में आरोपी चोर रोता हुआ दिखाई दे रहा है और बार-बार लोगों से कह रहा है – “माफ कर दो, अब नहीं करूंगा.” मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस को सूचना दी. यह मामला देहात थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल का है, जहां पहले भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ चुके हैं. यह भी पढ़े: Bihar Shocker: बिहार में चोरी के आरोप में युवक के प्राइवेट पार्ट में डाला मिर्च, आरोपी गिरफ्तार

अमरोहा में जिला अस्पताल में मरीज के साथ चोरी

जेएलएन अस्पताल में भी मरीज के पैसे चोरी हुए

गौरतलब है कि कुछ समय पहले अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी. वहां ओपीडी में इलाज कराने आए एक बुजुर्ग की जेब से 29 हजार रुपये चोरी हो गए थे अज्ञात बदमाश ने भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया था पीड़ित ने जब रुपये गायब देखे तो तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी थी.