Aligarh Plane Emergency Landing: अलीगढ़ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान भरते ही आई तकनीकी खराबी, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा; VIDEO

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Aligarh Plane Emergency Landing: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां धनीपुर एयरपोर्ट स्थित फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर से उड़ान भरने वाले एक टू-सीटर (2 सीटर) ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. यह घटना हरदुआगंज थाना क्षेत्र के चंगेरी गांव के पास की है. राहत की बात यह रही कि विमान के पायलट ने अत्यंत सूझबूझ और नियंत्रण का परिचय देते हुए एयरक्राफ्ट को एक खाली खेत में सुरक्षित उतार लिया. इस घटना में पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है.

उड़ान भरने के कुछ देर बाद आई खराबी

स्थानीय सूत्रों और विमानन केंद्र से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह एयरक्राफ्ट नियमित फ्लाइंग ट्रेनिंग सेशन के तहत उड़ान पर था. धनीपुर स्थित फ्लाइंग सेंटर से टेकऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद पायलट को विमान में किसी तकनीकी गड़बड़ी का अहसास हुआ. हवा में खतरा बढ़ते देख पायलट ने तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थान की तलाश की और आबादी वाले क्षेत्र से दूर हरदुआगंज के चंगेरी गांव के खेतों की तरफ विमान का रुख कर दिया. यह भी पढ़े: Indigo Plane Emergency Landing: लेह जा रही इंडिगो फ्लाइट की तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली में उतारा गया विमान

अलीगढ़ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

मौके पर जुटी ग्रामीणों की भारी भीड़

अचानक आसमान से एक विमान को खेत की तरफ नीचे आते देख स्थानीय ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. जैसे ही विमान खेत में सुरक्षित उतरा, चंगेरी और आसपास के गांवों से भारी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम भी बिना देरी किए मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने तुरंत विमान के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया और उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी.

तकनीकी कारणों की जांच शुरू

बताया जा रहा है कि यह विमान धनीपुर एयरपोर्ट पर संचालित निजी फ्लाइंग एकेडमी का है, जिसका उपयोग नए पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है. विमानन विशेषज्ञों और फ्लाइंग सेंटर की तकनीकी टीम को इस आपातकालीन लैंडिंग के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है. अधिकारी इस बात की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि उड़ान से पहले रूटीन चेकअप के बावजूद विमान के इंजन या सिस्टम में यह तकनीकी खराबी कैसे आई.