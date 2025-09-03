अलीगढ़ में दहेज के हैवान; पति और ससुराल वालों से तंग आकर महिला ने की जान देने की कोशिश, Video वायरल

Woman Jumps From First Floor Over Dowry Harassmen | X

अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र के डौंकोली गांव से दहेज उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां अर्चना नाम की महिला ने पति और ससुराल वालों की यातनाओं से तंग आकर घर की पहली मंजिल से छलांग लगा दी. बताया जा रहा है कि महिला से 5 लाख रुपये नकद और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी. 38 सेकेंड का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें र्चना जमीन पर गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल दिखाई देती हैं. इसी दौरान एक शख्स उन्हें पीटता भी नजर आता है. वीडियो में महिला के छोटे-छोटे बच्चे अपनी मां को बचाने की गुहार लगाते हुए रोते-बिलखते दिखाई देते हैं.

ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

महिला के भाई ने आरोप लगाया है कि पति सोनू और ससुराल वाले लगातार अर्चना को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. इतना ही नहीं, उसके देवर की भी उस पर गलत नीयत थी. जब अर्चना ने इस बात का विरोध किया, तो उसे बुरी तरह पीटा गया.

वायरल वीडियो में बच्चों की चीखें

In UP's Aligarh, a woman being harassed by her husband, in-laws allegedly for dowry jumped from the first floor of the house. A man could be seen thrashing the critically injured woman in front of children after she landed face down on the hard floor. pic.twitter.com/wr9GaWbnTl — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 3, 2025

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

घटना के बाद गंभीर हालत में अर्चना को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर हैं. पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.