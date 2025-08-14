गणेशोत्सव से पहले अजित पवार का बड़ा फैसला, मुंबई-गोवा हाइवे बायपास के लिए ₹21.9 करोड़ मंजूर, गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन की घोषणा

(Photo Credits FB)

Maharashtra News: गणेशोत्सव से पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गणेशोत्सव से पहले मुंबई-गोवा हाइवे पर ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया हैं. उपमुख्यमंत्री पवार ने एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोलाड और माणगांव के बीच बायपास कार्य को पूरा करने के लिए ₹21.9 करोड़ की मंजूरी दी है. साथ ही, सड़कों पर गड्ढों (पॉटहोल) की शिकायतों के लिए एक समर्पित 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की, जिसमें प्रत्येक शिकायत को 24 घंटे के भीतर हल करने का निर्देश दिया गया है.

गणेशोत्सव और हाइवे की स्थिति

मुंबई सहित महाराष्ट्र में 27 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाला गणेशोत्सव हर साल लाखों भक्तों और कोंकण क्षेत्र के मूल निवासी अपने घर जाते है, जिससे मुंबई-गोवा हाइवे पर भारी भीड़ होती है. सांसद सुनील तटकरे ने बताया कि कोलाड और माणगांव के बीच अधूरे बायपास और सुरंग कार्यों ने यातायात की स्थिति को और खराब कर दिया है. उन्होंने 10 अगस्त को पनवेल के पलास्पे फाटा पर जन आक्रोश समिति द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का भी उल्लेख किया, जिसमें तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी. यह भी पढ़े: Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सव के लिए अपने घर जा रहे कोंकणवासियों को नितेश राणे की सौगात, उपलब्ध होगी मुफ्त ट्रेन की सुविधा

पॉटहोल शिकायतों के लिए हेल्पलाइन

बैठक में अजित पवार ने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान कोंकण जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए समय पर सड़क रखरखाव महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, “पॉटहोल शिकायतों को आसानी से दर्ज करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी. प्रत्येक शिकायत को अगले 24 घंटों में हल करना होगा. यह कदम यात्रियों की असुविधा को कम करने में मदद करेगा.

निगरानी समिति का गठन

पवार ने बायपास कार्यों को प्राथमिकता देने और गणेशोत्सव से पहले सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण मंत्री के नेतृत्व में एक निगरानी समिति के गठन का भी आदेश दिया, जो सभी परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेगी.