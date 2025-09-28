Ahmedabad Shocker: ससुराल वाले दहेज के लिए कर रहे थे परेशान, 3 महीने की गर्भवती महिला ने लगा ली फांसी; आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

pregnant woman suicide (Photo Credits Twitter)

Ahmedabad Dowry Case: अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना (Ghatlodia Dowry Case:) सामने आई है. यहां 19 साल की एक गर्भवती महिला ने शुक्रवार शाम अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Pregnant woman commits suicide) कर ली. महिला की शादी सात महीने पहले ही मार्च में हुई थी और वह तीन महीने की गर्भवती थी. महिला के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उसके पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शुरुआती दो महीने तक तो उनकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए.

ससुराल वाले उसे दहेज (Ghatlodia dowry dispute) के लिए ताने मारने लगे और घर के कामों के लिए उसे अपमानित करने लगे.

ये भी पढें: Kanpur Shocker: दहेज ना मिलने पर पत्नी को कमरे में किया बंद, जहरीले सांप से कटवाकर जान से मारने की कोशिश; पति और ससुराल वाले गिरफ्तार

गर्भावस्था को लेकर जताया गया शक

शिकायत के अनुसार, ससुराल वाले डेढ़ लाख रुपये के दहेज में से बाकी बचे 50,000 रुपये की बार-बार मांग कर रहे थे. महिला के देवर ने तो यह भी मांग की कि वह अपने माता-पिता से पैसे लेकर आए. उसे अपनी गर्भावस्था को लेकर भी शक (Doubts about pregnancy) और ताने सहने पड़े, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ गई.

शुक्रवार को, जब एक पड़ोसी उसे जन्मदिन की पार्टी के लिए आमंत्रित करने उसके घर पहुंचा, तो उसने महिला को पंखे से लटका हुआ पाया. पुलिस को तुरंत सूचित किया गया.

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

घाटलोडिया पुलिस ने महिला के पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 85 (घरेलू हिंसा), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 54 (उकसाना) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है.