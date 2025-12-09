Pune Shocker: पुणे जिले में नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी युवक ने किया दुष्कर्म, सुनसान इलाके में ले जाकर दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Minor girl raped in Pune

Pune News: पुणे (Pune) के विश्रांतवाड़ी क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा पर हुए अत्याचार (Assault Case) ने पूरे शहर में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. परिचित युवक द्वारा की गई इस घटना के बाद पुलिस (Police) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस के अनुसार पीड़ित छात्रा और आरोपी युवक पहले से एक-दूसरे के परिचित थे. आरोपी युवक कॉलेज छात्र (College Student) बताया जा रहा है.

सुनसान जगह ले जाकर किया विश्वासघात

लड़की के भरोसे का दुरुपयोग करते हुए आरोपी उसे एक सुनसान स्थान पर ले गया.इसके बाद वह उसे एक कमरे (Room) में ले गया जहां उसने जबरदस्ती की. घटना के बाद डरी-सहमी छात्रा ने घर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिवार को दी.

शिकायत मिलते ही पुलिस ने की कार्रवाई

परिजनों की शिकायत (Complaint) मिलते ही विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन (Police Station) ने तुरंत टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे हिरासत में लिया. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं (Sections) में मामला दर्ज किया गया है.फिलहाल पुलिस इस केस की आगे जांच (Investigation) कर रही है.