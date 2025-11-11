Hyderabad Road Accident: यू-टर्न लेते हुए ट्रक की चपेट में आया 8 साल का बच्चा, सड़क पर हुई दर्दनाक मौत, हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली इलाके के एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने

Child dies after being hit by a truck (Credit-@NewsMeter_In)

Hyderabad Road Accident: हैदराबाद (Hyderabad) के मैलारदेवपल्ली (Mailardevpally) के शास्त्रीनगर इलाके में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक ट्रक ने यू-टर्न लेते हुए लापरवाही दिखाते हुए एक बच्चे को कुचल दिया. इस हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है की बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता था. मृतक की पहचान सैयद रियान के रूप में हुई है. इस घटना का भयावह वीडियो सामने आया है. जहांपर बच्चा कुछ बच्चों के साथ जा रहा होता है और एक मोड़ पर पीछे से ट्रक आया रहा होता है और इसी दौरान ट्रक की चपेट में बच्चा आ जाता है और ट्रक का पीछे का पहिया उसके ऊपर से निकल जाता है.

ट्रक चालक ने बच्चे को कुचला ( विचलित करनेवाला वीडियो )

#Hyderabad: Tragedy in #Mailardevpally An 8-year-old boy, Syed Riyan Uddin, lost his life after being run over by a speeding lorry in #Shastripuram. The child was walking with friends when the lorry took a sudden U-turn and hit him. He died on the spot. The #driver fled the… pic.twitter.com/wEHYNeSpym — NewsMeter (@NewsMeter_In) November 10, 2025

घर से खेलने के लिए निकला था बच्चा

परिवार के मुताबिक, रियान पूरे दिन दोस्तों के साथ खेलने के लिए उत्सुक था. शाम को जब मां से खेलने की अनुमति मिली, तो वह पास के पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकला.खेल के मैदान की ओर जाते समय रियान सड़क के किनारे चल रहा था कि अचानक एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. हादसे में बच्चा ट्रक के पिछले पहिये के नीचे आ गया, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं.स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही मैलारदेवपल्ली पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया. आरोपी चालक हादसे के बाद फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है. वहीं, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.