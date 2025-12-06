Akola Shocker: पीछा करने और छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने की आत्महत्या, अकोला में परिजनों ने लगाया छात्र पर आरोप

A student committed suicide in Akola. (Photo- Pixabay)

Akola News: अकोला (Akola) के गीता नगर इलाके में 13 वर्षीय छात्रा द्वारा आत्महत्या (Suicide) करने की घटना सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. शाम के समय घर में कोई मौजूद न होने का फायदा उठाते हुए लड़की ने ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में खुद को बंद किया और पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.परिवार नबताया कि उनकी बेटी को उसी स्कूल के एक सीनियर छात्र (Senior Student) द्वारा लंबे समय से परेशान किया जा रहा था.

परिजनों का आरोप है की छात्र स्कूल जाते समय रास्ता रोकता था, इंस्टाग्राम मैसेज भेजकर परेशान करता था, पीछा करता था. ये भी पढ़े:Akola Shocker: व्हाट्सएप पर स्टेटस रखकर तलाठी ने की आत्महत्या, पत्नी के लगातार परेशान करने से उठाया कदम, अकोला जिले के तेल्हारा तहसील में था तैनात

तंग आकर की आत्महत्या

परिवार का कहना है कि लगातार हो रही इस छेड़छाड़ (Harassment) से तंग आकर बच्ची ने यह कदम उठाया.परिवार ने इस छात्र द्वारा की जा रही छेड़छाड़ (Eve-Teasing )की शिकायत उसके पिता को फोन पर दी थी.लेकिन आरोप है कि शिकायत के बाद भी लड़के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह लड़की को बार-बार परेशान करता रहा.बताया गया है कि मृत छात्रा की उम्र 13 वर्ष थी जबकि आरोपी छात्र करीब 15 वर्ष का है.

परिवार में मातम

जब परिवार के लोग घर लौटे और दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.शक होने पर पड़ोसियों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. अंदर लड़की पंखे से लटकी हुई मिली.उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.परिवार का कहना है कि उन्होंने स्कूल को भी इस Harassment Issue के बारे में अवगत कराया था, लेकिन समय पर सख्त कदम नहीं उठाए गए.अब इस घटना के बाद स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था (Safety Measures) और Anti-Bullying System पर फिर से सवाल उठने लगे हैं.

पुलिस जांच जारी

पुराना शहर पुलिस थाने ने शुरू में मामला दर्ज किया है और घटना की जांच जारी है.पुलिस निरीक्षक नितीन लेवलकर के अनुसार लड़की के पिता की औपचारिक शिकायत के बाद एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.