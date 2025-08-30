Mumbai Murder Case: मुंबई के डोंगरी इलाके में 26 वर्षीय युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर और गला घोंटकर हत्या

मुंबई, 30 अगस्त : मुंबई के डोंगरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 26 वर्षीय युवक अराफत मेहबूब खान की पीट-पीटकर और गला घोंटकर हत्या कर दी गई. यह घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. डोंगरी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि डोंगरी इलाके में एक युवक खून से लथपथ और बेहोश हालत में पड़ा है. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जांच में पता चला कि मृतक की गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई गई. इसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जो घटनास्थल पर साक्ष्य जुटा रही है.

मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि उसके भाई अराफत को अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पीटा और गला घोंटकर हत्या कर दी. उसने शक जताया कि यह सुनियोजित वारदात हो सकती है. भाई के बयान के आधार पर डोंगरी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया. स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके. अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या लूटपाट की नीयत हो सकती है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.

पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस को पहले से शिकायत मिली थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस ने इस दावे की जांच का भरोसा दिया है.