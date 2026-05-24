VIDEO: सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहीं हैं ‘I Bet You Didn’t Know This’ गर्ल मुस्कान कारिया? इशिता अरुण समेत कई हस्तियों ने दी ये प्रतिक्रिया

मुंबई: डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मुस्कान कारिया, जिन्हें सोशल मीडिया पर 'आई बेट यू डिडंट नो दिस' (I bet you didn't know this) गर्ल के रूप में जाना जाता है, इन दिनों इंस्टाग्राम पर जबरदस्त चर्चा में हैं. अपने अनोखे कैचफ्रेज़ और खास प्रस्तुति शैली के कारण मुस्कान के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. उनके इस खास अंदाज ने न केवल आम सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि इशिता अरुण जैसी जानी-मानी हस्तियां भी उनके वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने खुद के पैरोडी वर्जन और मजेदार रील्स साझा कर रही हैं.

स्नैक्स एक्सप्लोरर से वायरल स्टार तक का सफर

मुस्कान कारिया ने अपने करियर की शुरुआत एक पारंपरिक नौकरी से की थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखा. खुद को 'इंडियाज बिगेस्ट स्नैक एक्सप्लोरर' (भारत की सबसे बड़ी स्नैक्स खोजकर्ता) बताने वाली मुस्कान ने स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्नैक्स के अनूठे रिव्यू के जरिए अपनी पहचान बनाई. समय के साथ उन्होंने गेमिंग और ब्लॉगिंग जैसे क्षेत्रों में भी अपने कंटेंट का विस्तार किया है.

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प्रस्तुति शैली और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

मुस्कान के वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता उनका बोलने का तरीका और उनका तय संवाद है. हालांकि, कमेंट सेक्शन में दर्शकों द्वारा अक्सर उनकी प्रस्तुति में द्विअर्थी संवादों (Sexual Innuendos) और बोल्ड पहनावे को लेकर चर्चा की जाती है. नेटिजंस का एक वर्ग जहां इसे ध्यान खींचने का एक जरिया मानता है, वहीं दूसरा वर्ग इस पर मजेदार मीम्स और रील्स बना रहा है. दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद, मुस्कान इंटरनेट पर लगातार लोकप्रियता बटोरने में सफल रही हैं.

सेलिब्रिटीज भी हुए शामिल

मुस्कान कारिया के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोग भी इस ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं. अभिनेत्री और मॉडल इशिता अरुण (Ishitta Arun) सहित कई अन्य डिजिटल क्रिएटर्स ने मुस्कान के 'आई बेट यू डिडंट नो दिस' स्टाइल की नकल करते हुए वीडियो साझा किए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इन प्रतिक्रियाओं को काफी पसंद कर रहे हैं और यह कंटेंट इस समय प्लेटफॉर्म पर काफी मनोरंजक साबित हो रहा है.

देखें VIDEO:

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विवादों से भी रहा है नाता

यह पहली बार नहीं है जब मुस्कान सुर्खियों में आई हैं. इससे पहले साल 2025 की शुरुआत में बिना निमंत्रण के शादियों में शामिल होने (Wedding Gatecrashing) को लेकर उनके द्वारा बनाए गए वीडियो काफी विवादों में रहे थे. उस दौरान भी उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था. हालांकि, तमाम विवादों और आलोचनाओं के बाद भी मुस्कान की फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा हो रहा है और वह एक प्रमुख सोशल मीडिया पर्सनैलिटी के रूप में टिकी हुई हैं.