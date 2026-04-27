Ashu Reddy Booked: 'बिग बॉस' फेम आशु रेड्डी के खिलाफ ₹9.35 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज, शादी का झांसा देकर ठगी का आरोप

अभिनेत्री आशु रेड्डी

तेलुगु रियलिटी शो 'बिग बॉस' से चर्चा में आईं अभिनेत्री आशु रेड्डी एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गई हैं. हैदराबाद की सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) पुलिस ने अभिनेत्री और उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने लंदन में रहने वाले एक एनआरआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी का झांसा देकर लगभग 9.35 करोड़ रुपये की ठगी की है. यह शिकायत पीड़ित के पिता द्वारा दर्ज कराई गई है.

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के अनुसार, पीड़ित की मुलाकात आशु रेड्डी से कुछ साल पहले हुई थी. आरोप है कि आशु ने पीड़ित के साथ वैवाहिक संबंध बनाने का वादा किया और धीरे-धीरे उससे बड़ी रकम ऐंठनी शुरू कर दी. शिकायतकर्ता का कहना है कि अभिनेत्री ने अपनी फिल्म करियर की जरूरतों, लोन चुकाने और निजी खर्चों के नाम पर पीड़ित से आर्थिक मदद मांगी थी.

लग्जरी कार, फ्लैट और नकद लेनदेन

पीड़ित परिवार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पीड़ित ने आशु रेड्डी की मांगों को पूरा करने के लिए भारी निवेश किया. इसमें शामिल हैं:

कीमती उपहार: अभिनेत्री के लिए महंगी गाड़ियां और आभूषण खरीदे गए.

रियल एस्टेट: हैदराबाद के प्रमुख इलाकों में संपत्ति खरीदने के लिए बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया.

परिवार की संलिप्तता: आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में आशु के परिवार के सदस्य भी शामिल थे और उन्होंने भी समय-समय पर पैसे लिए.

शादी से इनकार और कानूनी विवाद

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि जब पीड़ित ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आशु और उनके परिवार ने कथित तौर पर इस वादे से पल्ला झाड़ लिया. बार-बार पैसे वापस मांगने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला और अभिनेत्री ने संपर्क तोड़ दिया, तब पीड़ित के पिता ने पुलिस की शरण ली. इस मामले में टॉलीवुड की कुछ अन्य हस्तियों के नाम भी मध्यस्थता के तौर पर सामने आए हैं.

आशु रेड्डी का पक्ष

इन गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद आशु रेड्डी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से निराधार और उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताया है. अभिनेत्री ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले का सामना कानूनी रूप से करेंगी और सच जल्द ही सबके सामने आएगा.

पुलिस की कार्रवाई

हैदराबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आशु रेड्डी, उनके माता-पिता और बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस वर्तमान में बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि आरोपों की पुष्टि की जा सके. अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है.