Haryanvi Singer Passes Away: मशहूर हरियाणवी लोक कलाकार और रागनी गायक पेप्सी शर्मा का निधन, गाजियाबाद में सीने में दर्द के बाद तोड़ा दम

गाजियाबाद, 8 जून: हरियाणवी लोक संगीत और पारंपरिक रागनी कला क्षेत्र से एक बेहद दुखद और स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आई है. हरियाणा के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार (Haryanvi Singer) और रागनी गायक पेप्सी शर्मा (Pepsi Sharma) का उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) में आकस्मिक निधन हो गया है. 'दैनिक भास्कर' की रिपोर्ट के अनुसार, गायक पेप्सी शर्मा को अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ती चली गई. शुरुआती जानकारियों के मुताबिक, उन्हें कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) पड़ा था. उनके निधन की खबर से उनके परिवार, करीबियों और समूचे क्षेत्रीय मनोरंजन उद्योग में गहरा शोक व्याप्त है. यह भी पढ़ें: मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 साल की उम्र में निधन; 'तेरे-मेरे प्यार के चर्चे' समेत कई सदाबहार गीतों को दी थी है आवाज
अस्पताल ले जाते समय हुआ निधन; आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार
पारिवारिक और स्थानीय सूत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, रविवार-सोमवार को पेप्सी शर्मा ने अचानक गंभीर रूप से छाती में दर्द होने की बात कही थी. हालत को गंभीर देखते हुए उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों ने उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता और नजदीकी अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.
हालांकि, डॉक्टरों द्वारा प्रारंभिक तौर पर इसे दिल का दौरा बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन, डॉक्टरों या परिवार की ओर से मृत्यु के सटीक और अंतिम चिकित्सा कारणों (Official Medical Cause) की पुष्टि होना बाकी है. घटना की जानकारी मिलते ही सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों और साथी कलाकारों द्वारा श्रद्धांजलि देने का तांता लग गया है.
हरियाणवी रागनी का एक बड़ा नाम; सपना चौधरी के साथ भी दी प्रस्तुतियां
पेप्सी शर्मा हरियाणवी लोक संगीत, विशेषकर पारंपरिक 'रागनी' (Ragni) विधा के सबसे प्रमुख और स्थापित चेहरों में से एक थे. उन्होंने अपने करियर में अनगिनत लाइव स्टेज शो (Live Stage Shows) किए और इंडस्ट्री के कई शीर्ष कलाकारों के साथ जुगलबंदी की. विशेष रूप से, मशहूर डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी (Sapna Choudhary) के साथ किए गए उनके स्टेज कार्यक्रमों और संगीत वीडियो को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था.
इंटरनेट और यूट्यूब पर उनके गानों को करोड़ों की संख्या में व्यूज मिले हैं. अपनी ऊर्जावान मंच उपस्थिति (Energetic Stage Presence) और अनूठी गायन शैली के दम पर उन्होंने हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आस-पास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा और समर्पित प्रशंसक वर्ग (Fan Base) तैयार किया था.
संगीत जगत और नेटिजन्स ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
जैसे ही उनके निधन की खबर सार्वजनिक हुई, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शोक संवेदनाओं की बाढ़ आ गई. क्षेत्रीय मनोरंजन उद्योग (Haryanvi Industry) के कई दिग्गज गायकों, कलाकारों और अभिनेताओं ने पेप्सी शर्मा के असमय चले जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है.
रागनी समुदाय से जुड़े वरिष्ठ कलाकारों ने उन्हें एक बेहद सम्मानित और विनम्र इंसान बताया, जिन्होंने नई पीढ़ी के बीच हरियाणा की विलुप्त होती पारंपरिक लोक गायकी को जिंदा रखने में एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाई थी. प्रशंसकों ने उनके पुराने वीडियो क्लिप्स और गानों को साझा कर उनके योगदान को याद किया.
हरियाणवी लोक संस्कृति को अपूरणीय क्षति
पेप्सी शर्मा का पूरा करियर लाइव सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों और पारंपरिक संगीत की रिकॉर्डिंग को समर्पित रहा. रागनी, जो हरियाणा में संगीत के माध्यम से लोक कहानियों और ऐतिहासिक प्रसंगों को सुनाने की एक अनमोल विधा है, उसे मुख्यधारा के संगीत पटल पर लोकप्रिय बनाने में शर्मा का योगदान अतुलनीय माना जाता है.
उनका जाना हरियाणवी संगीत जगत के लिए एक और बड़ा झटका है, जिसने हाल के वर्षों में अपने कई प्रतिभावान कलाकारों को खोया है. आने वाले दिनों में उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम और आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ी अन्य विधिक जानकारियां परिवार द्वारा साझा किए जाने की उम्मीद है.