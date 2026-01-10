Ahaan Panday-Aneet Padda: क्या अनीत पड्डा ने पहना रूमर्ड बॉयफ्रेंड अहान पांडे का ₹67,000 का स्वेटर? वायरल वीडियो देख फैंस ने पक्का किया रिश्ता

अनीत पड्डा और अहान पांडे (Photo Credits: Instagram)

Ahaan Panday-Aneet Padda Viral Video: बॉलीवुड के उभरते सितारे अहान पांडे और अनीत पड्डा के बीच के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में अनीत पड्डा का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है, जिसमें वह वही लग्जरी स्वेटर पहने नजर आ रही हैं, जो कुछ समय पहले अहान पांडे ने पहना था. इस 'शेयर्ड वार्डरोब' (Shared Wardrobe) को देख फैंस यह कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है. वायरल वीडियो में अनीत पड्डा एक फैन से गुलाब लेते हुए दिखाई दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने 'क्रिश्चियन डायर' (Christian Dior) ब्रांड का बेज रंग का वूलन स्वेटर पहना हुआ है, जिसकी कीमत लगभग ₹67,000 बताई जा रही है.

पैनी नजर रखने वाले नेटिजन्स ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही स्वेटर है, जिसे अहान पांडे ने कुछ समय पहले एयरपोर्ट पर पहना था. दिलचस्प बात यह है कि इसी वीडियो की बैकग्राउंड में अहान भी ब्लैक हुडी पहने नजर आ रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों साथ में समय बिता रहे थे.

अनीत पड्डा कथित बॉयफ्रेंड अहान पांडे का स्वेटर पहने हुए दिखीं – वीडियो देखें

View this post on Instagram A post shared by Nitin Gandhi (@aashrit_gandhi)

सोशल मीडिया पर 'Ahaneet' की चर्चा

इस वीडियो के सामने आते ही इंस्टाग्राम और एक्स (X) पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. फैंस इस जोड़ी को 'Ahaneet' नाम से बुलाते हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अब कोई मना नहीं कर सकता कि ये डेटिंग कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं!' वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट किया, 'अहान का स्वेटर अनीत पर बहुत अच्छा लग रहा है.'

अनीत पड्डा के वायरल वीडियो पर नेटिज़न्स ने प्रतिक्रिया दी

Photo Credits: Instagram

दोस्ती या प्यार? क्या कहते हैं अहान और अनीत

अहान और अनीत के बीच अफेयर की खबरें जुलाई 2025 में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' (Saiyaara) की रिलीज के बाद से ही आ रही हैं. इस फिल्म ने दुनिया भर में ₹500 करोड़ से अधिक की कमाई की थी. पर्दे पर उनकी शानदार केमिस्ट्री को देख फैंस उन्हें रियल लाइफ कपल मानने लगे थे.

हालांकि, हाल ही में 'GQ इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में अहान पांडे ने स्पष्ट किया था कि वह सिंगल हैं. उन्होंने कहा था, 'जरूरी नहीं कि हर अच्छी केमिस्ट्री का मतलब रोमांस ही हो, यह कंफर्ट और भरोसे के बारे में भी हो सकता है.' अनीत ने भी अहान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया है, जिनके साथ उन्होंने अपने करियर की पहली बड़ी फिल्म की शूटिंग की थी.

वर्क फ्रंट पर दोनों एक्टर्स

पर्सनल लाइफ के अलावा, दोनों ही एक्टर्स अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी व्यस्त हैं:

अनीत पड्डा: वह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म ' शक्ति शालिनी' में मुख्य भूमिका निभाएंगी, जो क्रिसमस 2026 में रिलीज होगी. इसके अलावा वे कोर्टरूम ड्रामा सीरीज ' न्याय' में भी नजर आएंगी.

वह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगी, जो क्रिसमस 2026 में रिलीज होगी. इसके अलावा वे कोर्टरूम ड्रामा सीरीज में भी नजर आएंगी. अहान पांडे: अहान भी अपनी अगली बड़ी फिल्म की तैयारी में जुटे हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है.

भले ही ये दोनों सितारे अपने रिश्ते को 'सिर्फ दोस्ती' का नाम दे रहे हों, लेकिन इस वायरल वीडियो ने गॉसिप के गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है.