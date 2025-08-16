War 2 Box Office Collection: ऋतिक और जूनियर NTR की जोड़ी का कमाल, 2 दिन में 'वॉर 2' की कमाई 100 करोड़ के पार

(Photo : X)

नई दिल्ली: ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की फिल्म 'वॉर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. पहले दिन की ठीक-ठाक शुरुआत के बाद, फिल्म ने दूसरे दिन ज़बरदस्त उछाल देखा और कमाई के मामले में एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है.

क्या है ताज़ा रिपोर्ट?

बॉक्स ऑफिस की जानकारी देने वाली वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, 'वॉर 2' ने अपने दूसरे दिन सभी भाषाओं में लगभग 56.5 करोड़ रुपये की कमाई की है. यह पहले दिन की कमाई (51.5 करोड़ रुपये) से करीब 10% ज़्यादा है. इसी के साथ फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

फिल्म की दो दिनों की कुल कमाई अब 108 करोड़ रुपये हो गई है.

किस भाषा में कितनी कमाई?

दूसरे दिन (हिंदी): हिंदी बेल्ट में फिल्म ने लगभग 40 करोड़ रुपये कमाए. सिनेमाघरों में 51.52% सीटें भरी हुई थीं. सुबह के शो में यह आंकड़ा 27.16% था, जो शाम तक बढ़कर 63.86% हो गया.

हिंदी बेल्ट में फिल्म ने लगभग कमाए. सिनेमाघरों में 51.52% सीटें भरी हुई थीं. सुबह के शो में यह आंकड़ा 27.16% था, जो शाम तक बढ़कर 63.86% हो गया. शहरों का हाल: चेन्नई में सबसे ज़्यादा 94.75% सीटें भरी थीं, जबकि हैदराबाद में 80% और लखनऊ में 73.75% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

चेन्नई में सबसे ज़्यादा 94.75% सीटें भरी थीं, जबकि हैदराबाद में 80% और लखनऊ में 73.75% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. तेलुगु और तमिल: दिलचस्प बात यह है कि तेलुगु में 68.99% और तमिल में 54.85% ऑक्यूपेंसी रही, जो हिंदी से भी बेहतर है.

बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे

'वॉर 2' यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है. इसमें कियारा आडवाणी और अनिल कपूर भी हैं, साथ ही बॉबी देओल का एक स्पेशल रोल है.

'वॉर' से आगे: 'वॉर 2' ने अपनी ही पिछली फिल्म 'वॉर' को पीछे छोड़ दिया है, जिसने दो दिनों में 77.77 करोड़ रुपये कमाए थे.

'वॉर 2' ने अपनी ही पिछली फिल्म 'वॉर' को पीछे छोड़ दिया है, जिसने दो दिनों में 77.77 करोड़ रुपये कमाए थे. 'टाइगर 3' को पछाड़ा: इसने सलमान खान की 'टाइगर 3' (103.75 करोड़) के दो दिन के कलेक्शन को भी पार कर लिया है.

इसने सलमान खान की 'टाइगर 3' (103.75 करोड़) के दो दिन के कलेक्शन को भी पार कर लिया है. 'देवरा' से पीछे: हालांकि, यह जूनियर NTR की पिछली फिल्म 'देवरा पार्ट वन' से अभी भी पीछे है, जिसने दो दिनों में 120.7 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था.

रजनीकांत की 'कुली' से टक्कर

लगभग 325 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'वॉर 2' की सीधी टक्कर रजनीकांत की फिल्म 'कुली' से हो रही है.

पहला दिन: पहले दिन 'कुली' ने 65 करोड़ रुपये कमाकर बाज़ी मारी थी.

पहले दिन 'कुली' ने 65 करोड़ रुपये कमाकर बाज़ी मारी थी. दूसरा दिन: लेकिन दूसरे दिन 'वॉर 2' (56.5 करोड़) आगे निकल गई, जबकि 'कुली' की कमाई घटकर 53.5 करोड़ रुपये रह गई.

कुल मिलाकर, 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर मज़बूती से टिकी हुई है और आने वाले दिनों में और भी बड़े रिकॉर्ड बना सकती है.