Shah Rukh Khan: समीर वानखेड़े ने शाहरुख-पत्नी गौरी खान के खिलाफ दिल्ली HC में दायर किया मानहानि का मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला

Sameer Wankhede Defamation Case: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उनका आरोप है कि आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनकी छवि को जानबूझकर झूठे और दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है.

वानखेड़े ने मांगे दो करोड़ रुपए

कोर्ट में केस दायर करने के बाद समीर वानखेड़े ने मानहानि के हर्जाने के तौर पर दो करोड़ रुपये की मांग की है. यह राशि वे कैंसर रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करेंगे. यह भी पढ़े: Money Laundering Case: बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को बड़ी राहत, ED की गिरफ्तारी पर एक मार्च तक लगी रोक

सीरीज में विवादास्पद चित्रण

वानखेड़े, जिन्होंने 2021 के क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी का नेतृत्व किया था, का दावा है कि सीरीज में एक किरदार उनकी शक्ल, हाव-भाव और एनसीबी अधिकारी की भूमिका से मिलता-जुलता है. इस किरदार को एक बॉलीवुड पार्टी में छापा मारते हुए दिखाया गया है, जो वानखेड़े की ड्रग्स विरोधी कार्रवाइयों का कथित रूप से मजाक उड़ाता है। उनके अनुसार, यह चित्रण न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करता है, बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी संस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है.

18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई

18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के इस दृश्य ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है. वानखेड़े का यह मामला तब और चर्चा में आ गया, क्योंकि उनका क्रूज ड्रग्स केस से संबंधित मुकदमा अभी बॉम्बे हाईकोर्ट और एनडीपीएस कोर्ट में लंबित है.