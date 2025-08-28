Sonu Sood Apartment: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में अपना अपार्टमेंट 8.10 करोड़ रुपये में बेचा, जानें 2012 में कितने में खरीदा था

Sonu Sood

Sonu Sood Sells His Mumbai Apartment: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित अपना अपार्टमेंट 8.10 करोड़ रुपये में बेच दिया है.यह जानकारी संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों से सामने आई है, जिससे लोगों को पता चला कि सोनू सूद ने अपना अपार्टमेंट बेचा है. यह सौदा इसी अगस्त महीने में हुआ. दस्तावेज़ों के अनुसार, सोनू सूद ने यह अपार्टमेंट वर्ष 2012 में 5.16 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस बिक्री से उन्हें लगभग 57%, यानी 2.94 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। यानी लगभग 8 महीनों में सोनू सूद को अपने अपार्टमेंट से करीब तीन करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है.

अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया 1,247 वर्ग फुट

इस अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया 1,247 वर्ग फुट (लगभग 116 वर्ग मीटर) और बिल्ट-अप एरिया 1,497 वर्ग फुट (लगभग 139 वर्ग मीटर) है। सौदे में दो कार पार्किंग स्लॉट भी शामिल हैं. यह भी पढ़े: Sonu Sood Celebrates Ganeshotsav: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के घर विराजे गणपति बाप्पा; VIDEO

महालक्ष्मी एक प्रमुख बिजनेस हब

महालक्ष्मी लोअर परेल, वर्ली और नरीमन पॉइंट जैसे प्रमुख बिजनेस इलाकों से इसकी अच्छी कनेक्टिविटी इसे नौकरीपेशा और व्यवसायी दोनों के लिए पसंदीदा आवासीय विकल्प बनाती है। इस क्षेत्र में कई आलीशान ऊंची इमारतें हैं, जिनमें शहर के कुछ सबसे लोकप्रिय लक्ज़री डेवलपमेंट शामिल हैं। यहाँ से अरब सागर और रेसकोर्स के शानदार नज़ारे भी देखे जा सकते हैं

स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस

संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान अपार्टमेंट खरीदने वाले ने 48.60 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया. जिस रकम को अपार्टमेंट खरीदने वाले ने भरा.