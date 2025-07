Metro In Dino Box Office Collection Day 1: अनुराग बसु की मल्टीस्टारर फिल्म ने पहले दिन कमाए 4.05 करोड़, वीकेंड पर ग्रोथ की उम्मीद

Metro In Dinon, Fatima Shana Shaikh (Photo Credits: Instagram)

Metro In Dino Box Office Collection Day 1: अनुराग बसु द्वारा निर्देशित मल्टीस्टारर फिल्म 'Metro In Dino' ने रिलीज़ के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है. फिल्म ने शुक्रवार को भारत में कुल 4.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म की ओपनिंग धीमी रहना पहले से ही अनुमानित था, क्योंकि यह पूरी तरह से शहरी दर्शकों और वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर है. 'Metro In Dino' को हॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों – Jurassic World Rebirth और F1 The Movie – से कड़ी टक्कर मिल रही है. इसके बावजूद शहरी इलाकों के इवनिंग शोज़ में फिल्म की ऑक्यूपेंसी में हल्की बढ़ोतरी देखी गई.

फिल्म की स्टारकास्ट में अदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, फातिमा सना शेख, अली फज़ल, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, अनुपम खेर और कोंकना सेन शर्मा जैसे शानदार कलाकार शामिल हैं. पहले दिन की कमाई के बाद अब सबकी नजरें शनिवार और रविवार पर टिकी हैं, जब फिल्म को अच्छी ग्रोथ दिखानी होगी.

'Metro In Dino' का कारोबार:

View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)

फिलहाल फिल्म का पहला वीकेंड बॉक्स ऑफिस के लिए निर्णायक माना जा रहा है. अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा, तो फिल्म की कमाई में उछाल आ सकता है. अनुराग बसु के निर्देशन में बनी यह फिल्म कई शहरी कहानियों को जोड़कर पेश की गई है, और इसकी कंटेंट पर ही इसकी असली कामयाबी टिकी है.