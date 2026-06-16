‘Fashion Ke Naam Pe Kuch Bhi’: 'लगान' की सिल्वर जुबली स्क्रीनिंग पर साड़ी के साथ टी-शर्ट पहनकर पहुंचीं किरण राव, अनोखे फ्यूजन लुक पर सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल (Watch Video)

किरण राव, आजाद राव (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 16 जून: भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक 'लगान' ( Lagaan ) के प्रदर्शन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 13 जून 2026 को मुंबई (Mumbai) में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. फिल्म के अभिनेता व निर्माता आमिर खान (Aamir Khan) और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर (Ashutosh Gowariker) द्वारा आयोजित इस सिल्वर जुबली रियूनियन में सिनेमा जगत की कई जानी-मानी हस्तियां और फिल्म की मूल स्टारकास्ट शामिल हुई. इस हाई-प्रोफाइल इवेंट में मशहूर फिल्म निर्माता किरण राव भी पहुंचीं, लेकिन उनका अपरंपरागत ड्रेसिंग स्टाइल सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया और उन्हें अपने लुक के कारण ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. यह भी पढ़ें: Kangana Ranaut: मीरा रोड स्टेशन पर लाल साड़ी और मंगलसूत्र पहने लोकल ट्रेन का इंतजार करती दिखीं कंगना रनौत; वीडियो हुआ वायरल

साड़ी के साथ टी-शर्ट पहनने पर नेटिजन्स ने उठाए सवाल

हमेशा अपने लीक से हटकर फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली किरण राव इस खास स्क्रीनिंग इवेंट में अपने बेटे आज़ाद राव खान के साथ पहुंची थीं. इस मौके पर उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक पहनावे का एक अनूठा फ्यूजन चुना. किरण ने एक चमकीले गुलाबी बॉर्डर वाली ब्लैक-एंड-व्हाइट चेकर साड़ी पहनी थी, लेकिन इसके साथ ब्लाउज के बजाय उन्होंने एक ब्लैक ग्राफिक टी-शर्ट पेयर की थी. इस टी-शर्ट पर हिंदी में एक अनूठा स्लोगन "मिले तो संपर्क करें" लिखा हुआ था। अपने इस लुक को उन्होंने गोल चश्मे, स्टेटमेंट इयररिंग्स और अपने सिग्नेचर शॉर्ट हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया था.

जहां कुछ लोगों ने किरण राव के इस बेबाक और व्यक्तिगत चॉइस वाले स्टाइल की सराहना की, वहीं सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस लुक से असहमत नजर आया. नेटिजन्स ने इंटरनेट पर उनके इस पहनावे की आलोचना करते हुए इसे भारतीय सिनेमा के इतने बड़े और ऐतिहासिक मील के पत्थर के जश्न के लिए 'अनुपयुक्त' और बेहद 'साधारण' बताया. कई यूजर्स ने 'फैशन के नाम पर कुछ भी' जैसी टिप्पणियां कीं, तो कुछ यूजर्स उनके पूर्व पति आमिर खान की शादी की अफवाहों को जोड़ते हुए मजाकिया कमेंट्स करते नजर आए.

किरण राव ने मुंबई में एक इवेंट में साड़ी के साथ टी-शर्ट पहनी

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किरण राव के वायरल लुक पर नेटिज़न्स ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

(Photo Credit: Instagram)

'लगान' फिल्म के 25 साल और इसकी शानदार विरासत

आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी महाकाव्य स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'लगान: वन्स अपॉन ए टाइम इन इंडिया' 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. आमिर खान के अभिनय और निर्माण में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होने के साथ-साथ समीक्षकों की भी पसंदीदा रही. फिल्म में आमिर के अलावा ग्रेसी सिंह, रेचल शेली और पॉल ब्लैकथॉर्न जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं और इसका संगीत महान संगीतकार एआर रहमान ने तैयार किया था.

लगभग 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने शुरुआती रिलीज के दौरान दुनिया भर में 65.97 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी. 'लगान' की सबसे बड़ी उपलब्धि 2002 में ऑस्कर (अकादमी पुरस्कार) की 'सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म' श्रेणी में नामांकित होना था. इस ऐतिहासिक सफर के 25 साल पूरे होने के मौके पर नई पीढ़ी को बड़े पर्दे पर इसका अनुभव कराने के लिए 12 जून से 14 जून 2026 तक सिनेमाघरों में फिल्म को विशेष रूप से दोबारा रिलीज (Re-release) भी किया गया था.