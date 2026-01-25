'Border 2' Box office Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, दूसरे दिन की कमाई में बटोरे ₹72.69 करोड़

(Photo : Instagram/Sunny Deol)

'Border 2' Box office Collection Day 2: अभिनेता सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार रफ्तार बरकरार रखी है. 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को अपनी कमाई में बड़ी बढ़त दर्ज की है. शुरुआती दो दिनों के भीतर फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 72.69 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

शनिवार को दिखी जबरदस्त बढ़त

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 40.59 करोड़ रुपये का कारोबार किया. शुक्रवार को फिल्म ने 32.10 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की थी. इस तरह दूसरे दिन फिल्म के बिजनेस में लगभग 26.46 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. मजबूत 'वर्ड ऑफ माउथ' के कारण दर्शकों की संख्या में यह इजाफा देखने को मिला है. Saiyaara Box Office Collection Day 2: ‘सैयारा’ का बॉक्स ऑफिस पर धमाका जारी, दूसरे दिन की कमाई 25 करोड़

मास सर्किट और बड़े शहरों में प्रदर्शन

फिल्म का प्रदर्शन विशेष रूप से मास सर्किट्स (छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन) में असाधारण रहा है, जहां कई थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं. मुंबई जैसे बड़े शहरों में, जहां शुक्रवार को शुरुआत सामान्य रही थी, वहां भी शनिवार को दर्शकों की भीड़ में भारी सुधार दर्ज किया गया. उत्तर भारत के बेल्ट में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है.

100 करोड़ क्लब की ओर कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि 'बॉर्डर 2' आज यानी रविवार को ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी. इसके अलावा, कल यानी सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने के कारण फिल्म को एक लंबा वीकेंड मिल रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार तक फिल्म का कलेक्शन बेहद प्रभावशाली स्तर पर पहुंच जाएगा.

फिल्म की पृष्ठभूमि और टीम

'बॉर्डर 2' साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. यह फिल्म भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संयुक्त पराक्रम को दर्शाती है. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जेपी फिल्म्स के सहयोग से किया है.