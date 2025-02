Arrest Warrant Issued for Sonu Sood: सोनू सूद की बढ़ी मुश्किलें, पंजाब कोर्ट ने 10 लाख की धोखाधड़ी मामले में जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Arrest Warrant Issued for Sonu Sood: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता को एक 10 लाख के धोखाधड़ी मामले में अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ यह सख्त कदम उठाया. अदालती दस्तावेज़ के अनुसार, यह वारंट मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित ओशिवारा पुलिस स्टेशन को भेजा गया है. पुलिस को आदेश दिया गया है कि वह सोनू सूद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करे और 10 फरवरी, 2025 तक वारंट की तामील की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे. Fateh Review: सोनू सूद की 'फतेह' में धमाकेदार एक्शन और इमोशन्स का शानदार संगम, साइबर क्राइम की दुनिया से कराती है रू-ब-रू!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला लुधियाना के वकील राजेश खन्ना द्वारा मोहित शुक्ला के खिलाफ दायर किया गया था. आरोप है कि उन्हें फर्जी रिजिका कॉइन में निवेश करने के लिए गुमराह किया गया, जिससे उन्हें 10 लाख का नुकसान हुआ. इस मामले में सोनू सूद को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन पेश न होने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.

अदालती दस्तावेज़ में कहा गया है, "सोनू सूद को समन/वारंट भेजा गया था, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए और इससे बचते रहे. इसलिए आदेश दिया जाता है कि आरोपी सोनू सूद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए."

Punjab | Ludhiana's Judicial Magistrate Ramanpreet Kaur has issued an arrest warrant against Bollywood actor Sonu Sood.

The summon has been issued in connection with a fraud case of Rs 10 lakh filed by a Ludhiana-based lawyer Rajesh Khanna against one Mohit Shukla, in which he… pic.twitter.com/XjXA2YVBw1