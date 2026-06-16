Stocks To Buy Or Sell Today: बाजार खुलते ही एक्शन मोड में ये स्टॉक्स, आज इन 5 शेयरों में दिख सकती है बड़ी हलचल

Stocks To Buy Or Sell Today, June 15, 2026: सप्ताहांत की दो दिन की छुट्टी के बाद भारतीय शेयर बाजार आज कारोबार के लिए खुल गया है. बाजार खुलते ही निवेशकों और ट्रेडर्स की नजर कुछ चुनिंदा शेयरों पर रहने वाली है, जिनमें हालिया तिमाही नतीजों और कारोबारी अपडेट्स के चलते हलचल देखने को मिल सकती है. आज के कारोबार में हुंडई मोटर इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्विगी, अर्बन कंपनी और एबीबी इंडिया के शेयर विशेष फोकस में रहने की संभावना है. आइए जानते हैं कि आज इन कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर क्यों रहने वाली है. Sensex-Nifty Crash: पश्चिम एशिया तनाव से बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 800 अंक टूटा, निफ्टी 23,100 के नीचे

16 जून को नजर रखने वाले शेयर

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (NSE: HYUNDAI)

हुंडई मोटर इंडिया का शुद्ध लाभ (Net Profit) और EBITDA दोनों सालाना आधार पर 22 प्रतिशत गिरकर क्रमशः 1,256 करोड़ रुपये और 1,966 करोड़ रुपये पर आ गए. कंपनी का EBITDA मार्जिन घटकर 10.4 प्रतिशत रह गया. हालांकि राजस्व में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर यह 18,916 करोड़ रुपये पहुंच गया और बिक्री वॉल्यूम में 9 प्रतिशत का इजाफा हुआ, लेकिन प्रदर्शन उद्योग औसत से कमजोर रहा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा (NSE: BANKBARODA)

बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 10 से 12 प्रतिशत जमा वृद्धि का लक्ष्य रखा है. बैंक ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 2.75 से 2.95 प्रतिशत और रिटर्न ऑन एसेट (RoA) 1 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखने का अनुमान जताया है. क्रेडिट लागत 0.6 प्रतिशत से कम रहने और स्लिपेज 1 से 1.25 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है. चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे और परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया.

स्विगी लिमिटेड (NSE: SWIGGY)

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का चौथी तिमाही का शुद्ध घाटा घटकर 800 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,081 करोड़ रुपये था. कंपनी का राजस्व 44.7 प्रतिशत बढ़कर 6,383 करोड़ रुपये पहुंच गया. EBITDA घाटा भी घटकर 697 करोड़ रुपये रह गया.

कंपनी की ग्रोथ में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कारोबार का बड़ा योगदान रहा. फूड डिलीवरी से राजस्व 2,075 करोड़ रुपये और क्विक कॉमर्स से 1,057 करोड़ रुपये रहा. दोनों सेगमेंट्स में परिचालन मार्जिन में भी सालाना आधार पर सुधार देखा गया.

अर्बन कंपनी लिमिटेड (NSE: URBANCO)

अर्बन कंपनी का राजस्व 42.6 प्रतिशत बढ़कर 425.6 करोड़ रुपये पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को चौथी तिमाही में 161.2 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ. पिछले वर्ष कंपनी लाभ में थी.

कंपनी का EBITDA घाटा भी बढ़कर 114.4 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले केवल 9.9 करोड़ रुपये था. बढ़ते खर्चों ने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर दबाव बनाया.

ABB इंडिया लिमिटेड (NSE: ABB)

ABB इंडिया का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में बढ़कर 1,784 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह 475 करोड़ रुपये था. कंपनी के राजस्व में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 3,184 करोड़ रुपये रहा.

हालांकि EBITDA में 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 408.4 करोड़ रुपये पर आ गया. EBITDA मार्जिन भी घटकर 12.8 प्रतिशत रह गया, जो पिछले वर्ष 18.6 प्रतिशत था.

आज के कारोबार में रह सकती है उतार-चढ़ाव की स्थिति

इन कंपनियों के मिले-जुले तिमाही नतीजों और भविष्य के अनुमानों के कारण आज बाजार में अस्थिरता देखने को मिल सकती है. जहां ऑटोमोबाइल और क्विक कॉमर्स सेक्टर में मजबूत राजस्व वृद्धि निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, वहीं कई कंपनियों के मुनाफे और मार्जिन पर बढ़ता दबाव चिंता का विषय बना हुआ है. बाजार सहभागियों की नजर इस बात पर रहेगी कि मजबूत राजस्व वृद्धि कंपनियों के घटते लाभ और दबाव वाले मार्जिन की भरपाई कर पाती है या नहीं.

Disclaimer: यह जानकारी विभिन्न समाचार रिपोर्टों पर आधारित है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है. निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें.