Stock Market Holidays Update: फरवरी 2026 में शेयर बाजार की छुट्टियां, पूरे महीने होगी ट्रेडिंग, कोई मिड-वीक बंद नहीं

Stock Market Holidays Update: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए फरवरी का महीना काफी सक्रिय रहने वाला है. एक्सचेंजों द्वारा जारी आधिकारिक कैलेंडर 2026 के अनुसार, इस पूरे महीने में सोमवार से शुक्रवार के बीच कोई भी ट्रेडिंग अवकाश (Holiday) नहीं है. इसका मतलब है कि निवेशकों को पूरे 20 कारोबारी दिन मिलेंगे.

महाशिवरात्रि- शिवाजी जयंती पर भी ट्रेडिंग

फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे बड़े सांस्कृतिक पर्व मनाए जाएंगे, लेकिन इनका असर ट्रेडिंग के दिनों पर नहीं पड़ेगा.

महाशिवरात्रि (15 फरवरी): यह पर्व इस बार रविवार को पड़ रहा है. चूंकि रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, इसलिए बाजार अलग से बंद नहीं रहेगा.

छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती (19 फरवरी): 19 फरवरी को गुरुवार है. एक्सचेंजों ने इस दिन को 'ट्रेडिंग हॉलिडे' घोषित नहीं किया है, इसलिए शेयरों की खरीद-बिक्री सामान्य रूप से जारी रहेगी.

फरवरी 2026 में साप्ताहिक अवकाश की सूची

फरवरी महीने में केवल शनिवार और रविवार को ही बाजार बंद रहेंगे:

दिन तारीखें शनिवार 7, 14, 21 और 28 फरवरी रविवार 1, 8, 15 (महाशिवरात्रि) और 22 फरवरी

ट्रेडिंग और सेटलमेंट हॉलिडे में अंतर समझें

हालांकि 19 फरवरी (गुरुवार) को शिवाजी जयंती पर ट्रेडिंग चालू रहेगी, लेकिन निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि यह एक 'सेटलमेंट हॉलिडे' (Settlement Holiday) हो सकता है. इसका अर्थ यह है कि आप शेयर तो खरीद-बेच पाएंगे, लेकिन पैसों का लेनदेन और शेयरों की डिलीवरी (T+1 Cycle) अगले वर्किंग डे पर शिफ्ट हो जाएगी.

अगले महीने (मार्च) की स्थिति

फरवरी के विपरीत, मार्च 2026 में बाजार में छुट्टियों की भरमार रहेगी. मार्च में तीन बड़े अवकाश निर्धारित हैं:

होली: 3 मार्च (मंगलवार) राम नवमी: 26 मार्च (गुरुवार) महावीर जयंती: 31 मार्च (मंगलवार)

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फंड ट्रांसफर के लिए क्षेत्रीय बैंक छुट्टियों पर भी नजर रखें, क्योंकि बैंक बंद होने से ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड करने में देरी हो सकती है.