Silver Rate Today, January 3, 2025: चांदी की कीमतों में भारी उछाल, ₹2.60 लाख के पार पहुंचे दाम; जानें दिल्ली से चेन्नई तक आज के ताजा रेट

Silver Rate Today, January 3, 2025: अगर आप चांदी की चीजें या गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इसकी कीमत के बारे में जानना चाहेंगे. आपको बता दें कि नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कीमती धातुओं, विशेषकर चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. आज यानी 3 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में चांदी की कीमत लगभग ₹2,42,100 प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है. सुबह के सत्र में कीमतों में ₹100 की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो इस 'सफेद धातु' के प्रति निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है. बाजार जानकारों का मानना है कि इस साल चांदी अन्य कीमती धातुओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, January 2: नए साल की शुरुआत में चांदी की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के आज के रेट

प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति किलोग्राम)

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और मांग के आधार पर चांदी की कीमतों में अंतर देखा जा रहा है. दक्षिण भारत के शहरों में कीमतें उत्तर और पश्चिम भारत के मुकाबले काफी अधिक हैं.

शहर आज की कीमत (3 जनवरी 2026) चेन्नई ₹2,60,100 दिल्ली ₹2,42,100 मुंबई ₹2,42,100 कोलकाता ₹2,42,100 हैदराबाद ₹2,60,100 बेंगलुरु ₹2,42,100 अहमदाबाद ₹2,42,100 केरल ₹2,60,100

कीमतों में उछाल की मुख्य वजह

चांदी की कीमतों में इस ऐतिहासिक तेजी के पीछे केवल निवेश ही नहीं, बल्कि भारी औद्योगिक मांग भी एक बड़ा कारण है.

आगे क्या है उम्मीद?

बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि साल 2026 में चांदी की चमक और बढ़ सकती है. औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजार में डॉलर की स्थिति को देखते हुए, चांदी के दाम आने वाले हफ्तों में नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि निवेशकों को ऊंचे स्तरों पर खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और गिरावट पर धीरे-धीरे संचय (Accumulation) की रणनीति अपनानी चाहिए.