Silver Rate Today, January 13: सोने के बाद चांदी की कीमतों में भारी उछाल, ₹2.70 लाख के पार पहुंचा भाव, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के आज के रेट

Silver

Silver Rate Today, January 13: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के बाद आज मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को सफेद धातु यानी चांदी (Silver) की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में आई जबरदस्त तेजी का असर घरेलू बाजार पर साफ दिख रहा है, जहां एक ही सत्र में चांदी की कीमतों में करीब ₹10,000 प्रति किलोग्राम तक का उछाल दर्ज किया गया. कई शहरों में चांदी अब ₹2,70,000 प्रति किलोग्राम के नए शॉर्ट-टर्म हाई पर पहुंच गई है.

देश के प्रमुख शहरों में आज का भाव (13 जनवरी 2026)

MCX और स्थानीय बाजारों से मिली जानकारी के अनुसार, विभिन्न महानगरों में चांदी की कीमतें (प्रति किलो) इस प्रकार हैं. यह भी पढ़े: Silver Rate Today, January 11, 2026: चांदी की कीमतों में भारी उछाल, 2.60 लाख रुपये के पार पहुंचा भाव; चेन्नई और हैदराबाद में रिकॉर्ड तेजी

चांदी की कीमतें आज: 13 जनवरी, 2026 (प्रति किलोग्राम)

शहर आज की चांदी कीमत दिल्ली ₹2,70,100 मुंबई ₹2,70,100 चेन्नई ₹2,87,100 हैदराबाद ₹2,87,100 बेंगलुरु ₹2,70,100 अहमदाबाद ₹2,70,100 कोलकाता ₹2,70,100 पुणे ₹2,70,100 केरल ₹2,70,100 वडोदरा ₹2,70,100

कीमतों में अचानक तेजी की बड़ी वजह

चांदी की कीमतों में इस भारी उछाल के पीछे वैश्विक और घरेलू दोनों कारण जिम्मेदार हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) पर बढ़ते दबाव और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के चलते निवेशकों ने मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए चांदी को सुरक्षित ठिकाने (Safe Haven) के रूप में चुना है.

इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र से आ रही मजबूत मांग ने कीमतों को और हवा दी है। सोलर एनर्जी (Solar Energy) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) निर्माण में चांदी का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, जिससे इसकी आपूर्ति में कमी देखी जा रही है.

बाजार का उतार-चढ़ाव और विशेषज्ञों की राय

पिछले सात दिनों में चांदी की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी गई है। 7 जनवरी को ₹2,63,000 का स्तर छूने के बाद 9 जनवरी को मुनाफावसूली के कारण भाव गिरकर ₹2,49,000 पर आ गए थे। हालांकि, इस सप्ताह की शुरुआत में हुई नई खरीदारी ने कीमतों को वापस ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में सुबह के सत्र में लगभग 4.5% की वृद्धि देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि छोटी अवधि में कीमतों में कुछ गिरावट (Correction) आ सकती है, लेकिन 2026 की पहली छमाही तक चांदी का रुख सकारात्मक (Bullish) बना रहने की उम्मीद है.

शुद्धता का रखें ध्यान

खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते समय हॉलमार्क की जांच जरूर करें। शुद्धता के मानक और तत्कालीन बाजार भाव की जानकारी लेकर ही निवेश का फैसला करें.