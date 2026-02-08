Silver Rate Today, February 08, 2026: चांदी की कीमतों में लौटी स्थिरता, ₹10,000 की रिकवरी के बाद ₹2.85 लाख पर पहुंचा भाव; चेक करें अपने शहर के रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, February 08, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी उथल-पुथल के बाद चांदी की कीमतों (Silver Rate) में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं. रविवार, 8 फरवरी को खुदरा बाजार में चांदी का भाव ₹2,85,000 प्रति किलोग्राम पर दर्ज किया गया. यह इस सप्ताह के शुरुआती निचले स्तरों से लगभग ₹10,000 की रिकवरी दर्शाता है. जनवरी के अंत में ₹4.20 लाख के अपने ऐतिहासिक शिखर को छूने के बाद चांदी की कीमतों में करीब 32% की भारी गिरावट आई थी, जिसके बाद अब बाजार संभलता नजर आ रहा है. यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Crash: सोने और चांदी में भारी गिरावट, कीमतों में उतार-चढ़ाव, जानें आज के ताजा भाव और बाजार का रुख

मात्रा के आधार पर चांदी के घरेलू दाम

आज देशभर के प्रमुख रिटेल हब में चांदी की कीमतों में एक समान सुधार देखा गया. बिना जीएसटी और मेकिंग चार्ज के राष्ट्रीय औसत दरें इस प्रकार हैं:

1 किलोग्राम: ₹2,85,000

₹2,85,000 100 ग्राम: ₹28,500

₹28,500 10 ग्राम: ₹2,850

₹2,850 1 ग्राम: ₹285

चूंकि रविवार को आधिकारिक बुलियन फिक्सिंग के लिए बाजार बंद रहते हैं, इसलिए ये दरें सोमवार सुबह मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) खुलने तक स्थिर रहने की उम्मीद है.

प्रमुख महानगरों में चांदी के रेट (प्रति किलो)

स्थानीय मांग और लॉजिस्टिक खर्चों के बावजूद आज अधिकांश टियर-1 शहरों में कीमतें स्थिर रहीं:

शहर आज का भाव (₹/kg) दिल्ली ₹2,85,000 मुंबई ₹2,85,000 चेन्नई ₹2,85,000 बेंगलुरु ₹2,85,000 हैदराबाद ₹2,85,000 कोलकाता ₹2,85,000 केरल ₹2,85,000

बाजार का संदर्भ: 'बबल' के बाद स्थिरता की ओर

बाजार विश्लेषकों ने चांदी की हालिया गिरावट को 'सट्टेबाजी का बुलबुला' (Speculative Bubble) करार दिया है, जो बजट 2026 के बाद फट गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 29 जनवरी को चांदी $121 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन वैश्विक एक्सचेंजों पर मार्जिन आवश्यकताएं बढ़ने से इसमें भारी बिकवाली शुरू हो गई.

घरेलू बाजार में महज एक हफ्ते के भीतर चांदी ₹1.34 लाख प्रति किलो तक लुढ़क गई थी. जानकारों के अनुसार, ₹2.85 लाख के स्तर पर आज की रिकवरी एक 'तकनीकी उछाल' है, क्योंकि निचले स्तरों पर निवेशकों ने एक बार फिर खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई है.

निवेशकों के लिए आगे की राह

विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव अभी बना रह सकता है. हालांकि लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल मजबूत हैं, लेकिन निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों और डॉलर की मजबूती पर नजर रखनी चाहिए। सोमवार को MCX खुलने के बाद कीमतों की अगली दिशा और स्पष्ट होगी.