SBI Share Price Today: शेयर बाजार खुलते ही एसबीआई में दिखी तेजी, ₹1,040 के स्तर को छूने की कोशिश

SBI Share Price Today: देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India - SBIN) के शेयरों में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रही. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर बैंक के शेयर मजबूती के साथ खुले और शुरुआती सत्र में ही इनमें करीब 1% तक की बढ़त दर्ज की गई. बाजार खुलते ही निवेशकों की दिलचस्पी बैंकिंग शेयरों में बढ़ी, जिससे एसबीआई के भाव में उछाल देखा गया.

शुरुआती कारोबार में एसबीआई के आंकड़े

आज सुबह शेयर बाजार खुलने पर एसबीआई के शेयरों ने तेजी के साथ कारोबार शुरू किया. ताजा आंकड़ों के अनुसार:

ताजा भाव: ₹1,042.10 (सुबह 10:35 बजे तक)

बढ़त: ₹12.60 या 1.22% की वृद्धि

शुरुआती भाव (Open): ₹1,034.10

52-हफ्ते का उच्चतम और न्यूनतम स्तर

एसबीआई के शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में काफी शानदार रहा है. बैंक के स्टॉक ने हाल ही में अपना नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है:

52-हफ्ते का हाई: ₹1,055.50 (22 जनवरी 2026 को दर्ज)

52-हफ्ते का लो: ₹680.00 (3 मार्च 2025 को दर्ज)

वर्तमान में शेयर अपने उच्चतम स्तर के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है.

बाजार विशेषज्ञों की राय

शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार, बैंकिंग सेक्टर में आ रही मजबूती और आगामी तिमाही नतीजों की उम्मीदों ने एसबीआई के स्टॉक को सहारा दिया है. आज निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी बढ़त देखी जा रही है, जिसका फायदा सीधा एसबीआई को मिल रहा है. हालांकि, विश्लेषक सलाह दे रहे हैं कि ₹1,055 के करीब प्रतिरोध (Resistance) स्तर होने के कारण शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को सावधानी बरतनी चाहिए.

आगे क्या है उम्मीद?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तिमाही नतीजे जल्द ही घोषित होने वाले हैं, जिससे बाजार को दिशा मिलेगी. साथ ही, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की खरीदारी और घरेलू बैंकिंग नीतियों में बदलाव की आहट भी स्टॉक की चाल तय करेगी. फिलहाल, मजबूत फंडामेंटल्स और बढ़ते डिजिटल बैंकिंग विस्तार के कारण लंबी अवधि के निवेशकों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है.