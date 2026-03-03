Gold Rate Today: सोने की कीमतों में बड़ा उछाल, ₹1,70,000 के पार पहुंचा भाव; जानें दिल्ली, मुंबई चेन्नई समेत बड़े शहरों के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, March 03, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 3 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है. पिछले सप्ताह के अंत में शुरू हुई रैली के बाद आज भी कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी हुई हैं. प्रमुख भारतीय शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,70,500 रुपये से 1,70,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं.

शहरों के अनुसार सोने के ताजा भाव (3 मार्च, 2026)

स्थानीय करों और मांग के आधार पर विभिन्न शहरों में कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं. 10 ग्राम सोने के ताजा खुदरा रेट नीचे दिए गए हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, March 02, 2026: ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के ताजा भाव

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,56,440 ₹1,70,650 मुंबई ₹1,56,290 ₹1,70,500 चेन्नई ₹1,56,590 ₹1,70,830 कोलकाता ₹1,56,290 ₹1,70,500 बेंगलुरु ₹1,56,290 ₹1,70,500 अहमदाबाद ₹1,56,340 ₹1,70,550 जयपुर ₹1,56,440 ₹1,70,650 लखनऊ ₹1,56,440 ₹1,70,650

MCX और चांदी का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 1,66,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है. वहीं, चांदी की कीमतों में भी भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है. दिल्ली और मुंबई में चांदी की कीमत लगभग 3,30,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. सोमवार को औद्योगिक मांग और महंगाई के खिलाफ बचाव के चलते चांदी में 35,000 रुपये प्रति किलो की चौंकाने वाली बढ़त दर्ज की गई थी.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम? 'सेफ-हेवन' का असर

सोने की इन ऊंची कीमतों का मुख्य कारण अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य संघर्ष है. वैश्विक बाजार में सोमवार को हाजिर सोना 5,417 डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर को छू गया था. भारत में खुदरा उपभोक्ताओं के लिए इन कीमतों में 3% जीएसटी (GST) शामिल है. इसके अलावा, ज्वेलरी खरीदते समय ग्राहकों को 5% से 20% तक मेकिंग चार्ज भी देना पड़ सकता है.

निवेशकों के लिए सलाह

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि हालांकि कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए 'बाय-ऑन-डिप्स' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति अभी भी लोकप्रिय है. वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सोने में तेजी का रुझान जारी रहने की संभावना है.