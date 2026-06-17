Gold Rate Today, June 17, 2026: सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में आज 22K-24K सोने का क्या है ताजा रेट

Gold Rate Today, June 17, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में लगातार कई दिनों से जारी रिकॉर्ड तेजी के बाद बुधवार, 17 जून 2026 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. फाइनेंशियल पोर्टल 'गुडरिटर्न्स' (Good Returns) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत में 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली कटौती हुई है. इस गिरावट के बाद देश में 24 कैरेट सोने का राष्ट्रीय औसत भाव 1,51,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, बड़े वैश्विक आर्थिक बदलावों से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दिख रहे सतर्क रुख के कारण यह मामूली सुधार देखने को मिला है.
सोने की कीमतों में गिरावट
बुधवार को सोने की कीमतों में आई यह कमी सभी श्रेणियों में समान रूप से देखी गई है. पारंपरिक आभूषण बनाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 22 कैरेट सोने का राष्ट्रीय औसत भाव 10 रुपये गिरकर 1,38,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, June 15, 2026: दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सोने की कीमतें स्थिर, चेक करें लेटेस्ट भाव
इसके अलावा, कम शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने के दाम भी 10 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हुए हैं. जिसके बाद इसका भाव 1,13,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. बाजार के जानकारों का कहना है कि ये कीमतें बेस रिटेल रेट (बुनियादी खुदरा दरें) हैं. ग्राहकों को खुदरा दुकानों पर सोना खरीदते समय इस कीमत के ऊपर 3 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (GST) और स्थानीय मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है.
देश के प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव
स्थानीय बाजार की मांग, टैक्स और परिवहन लागत के कारण देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में हमेशा की तरह भिन्नता देखी गई है. प्रमुख शहरों के ताजा रेट इस प्रकार हैं:
|शहर
|22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|INR 1,38,890
|INR 1,51,510
|मुंबई
|INR 1,38,740
|INR 1,51,360
|चेन्नई
|INR 1,40,590
|INR 1,53,370
|कोलकाता
|INR 1,38,740
|INR 1,51,360
|बेंगलुरु
|INR 1,38,740
|INR 1,51,360
|हैदराबाद
|INR 1,38,740
|INR 1,51,360
|अहमदाबाद
|INR 1,38,790
|INR 1,51,410
|जयपुर
|INR 1,38,890
|INR 1,51,510
|पुणे
|INR 1,38,740
|INR 1,51,360
|लखनऊ
|INR 1,38,890
|INR 1,51,510
|नोएडा / गुरुग्राम
|INR 1,38,890
|INR 1,51,510
|जोधपुर / श्रीनगर
|INR 1,39,060
|INR 1,51,690
क्षेत्रीय बाजारों में कीमतों का उतार-चढ़ाव
स्थानीय बाजार की परिस्थितियों और राज्यों के कर नियमों के चलते महानगरों में कीमतों का अंतर साफ नजर आ रहा है. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के बाजारों में कीमतें राष्ट्रीय औसत के बिल्कुल करीब रहीं, जहां 24 कैरेट सोना 1,51,360 रुपये पर कारोबार कर रहा है.
देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें राष्ट्रीय औसत से थोड़ी अधिक प्रीमियम पर रहीं, जहां 24 कैरेट का भाव 1,51,510 रुपये दर्ज किया गया. वहीं, चेन्नई में स्थानीय स्तर पर भारी मांग के कारण देश में सबसे महंगा सोना बिक रहा है. चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,370 रुपये और 22 कैरेट की कीमत 1,40,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है.
वैश्विक बाजार के रुख और गिरावट की वजह
सर्राफा विशेषज्ञों के मुताबिक, बुधवार को बाजार में देखी गई इस हल्की सुस्ती की मुख्य वजह पिछले कारोबारी सप्ताह में आई भारी तेजी के बाद निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली (Profit-Booking) है. जून महीने की शुरुआत में भू-राजनीतिक मोर्चे पर हुए कुछ सकारात्मक बदलावों, जैसे अमेरिका-ईरान शांति समझौते की दिशा में हुई प्रगति, के चलते अमेरिकी डॉलर अस्थायी रूप से कमजोर हुआ था और सोने की कीमतों को बड़ा उछाल मिला था.
वर्तमान में वैश्विक निवेशक बेहद सतर्क रुख अपना रहे हैं. बाजार की नजरें इस समय अमेरिकी फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक पर टिकी हैं, जिसकी अध्यक्षता केविन वॉर्श कर रहे हैं. इस बैठक से निकलने वाले नीतिगत बयान भविष्य में वैश्विक ब्याज दरों और महंगाई के दबाव की दिशा तय करेंगे, जिसके बाद सोने की कीमतों को नई दिशा मिल सकती है.